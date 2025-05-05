〈焦點股〉股利行情失靈！台幣暴升惡夢來襲 金控雙雄領跌

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-05 10:39

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新台幣兌美元暴升之路仍未停歇，今 (5) 日續升超過 1 元，早盤直接噴上 29 字頭，改寫近 3 年新高，壽險業避險面臨龐大壓力，多家 4、5 月恐轉為虧損，14 家金控近期已全數公告 2025 年配發股利金額，但恰逢台幣暴衝干擾，使得股利行情失靈，富邦金 (2881-TW) 與國泰金 (2882-TW) 盤中股價重摔逾半根跌停，新光金 (2888-TW)、凱基金 (2883-TW) 等壽險型金控同樣災情慘重。

進入 5、6 月股東會旺季，國泰金日前通過普通股每股配發現金股利 3.5 元，維持不配股策略，持平 2022 年史上第一高水準，股息配發率約 48%；中信金擬配每股現金股利 2.3 元，創 2005 年來新高，股息配發率約 63.2%，由於 2 家現金殖利率罕見衝上 6%，上周吸引資金追捧，股價強勢走高，上演股利行情。

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2024 金控獲利王富邦金於上周五壓軸公告配發普通股每股現金股利 4.25 元及股票股利 0.25 元，合計總股利 4.5 元，創下史上新高，雖配出符合投資人預期的水準，但遭逢新台幣暴升因素干擾，股價未漲反跌，早盤重摔超過 7%，摜破 80 元關卡，最低下探 78.8 元。

國泰金今天盤中亦重挫超過 8%，盤中最低來到 53.3 元，凱基金下跌約 5%，最低來到 15.6 元，其他金控股方面，新光金、台新金、中信金等同樣賣壓偏重。