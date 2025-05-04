【波克夏股東會】巴菲特痛批川普政策三大隱憂：貿易戰、財政赤字、官僚失能恐拖垮美國經濟

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-04 12:00

‌



隱患一：貿易保護主義引爆全球風險，巴菲特稱「巨大錯誤」

‌



巴菲特強烈抨擊川普推行的貿易保護主義政策，尤其是對多國實施的高額關稅。他直言，這些措施無助於美國經濟發展，反而可能引爆國際貿易戰，破壞全球供應鏈穩定，形容其為「巨大錯誤」。

他表示，貿易應是一種促進國際合作的方式，而非政治施壓的工具。若美國繼續朝保護主義傾斜，恐將陷入國際孤立地位，並連帶損害自身經濟競爭力。

波克夏當日發布的財報亦點出，受關稅與地緣政治風險影響，公司在能源、保險、零售等領域面臨高度不確定性，難以預測未來經營與消費走向。

隱患二：財政赤字惡化，美元恐貶值失控

巴菲特進一步警告，美國長期財政赤字問題若未妥善處理，將導致美元面臨貶值壓力。他指出，雖然無人能預測這種赤字政策還能撐多久，但從歷史來看，美國如此放任財政惡化極為罕見。

「我們不會投資一種即將崩潰的貨幣，」他直言，若政府繼續毫無節制地支出與舉債，最終將導致貨幣價值暴跌，引發嚴重社會與經濟動盪。

他也提及，美國的通膨問題仍令人擔憂，若金融與貨幣制度中缺乏有效的制衡與規範，情勢恐會進一步惡化。

隱患三：官僚體系失能，政治信任正逐步瓦解

最後，巴菲特還批評了美國政府的官僚體系，他表示，這一體系效率低下且缺乏有效的監督，導致政府無法有效執行政策。他認為，政府應有更清晰的責任機制，避免部門間互踢皮球、效率低落。

他指出，當領導人的言行出現落差，人民的信任將逐漸瓦解。這種失衡不僅影響政策執行，也對整體民主與治理結構構成危機。

儘管憂心重重，巴菲特仍信美國能走出低谷

儘管對現行政策提出嚴厲批評，巴菲特仍強調對美國未來抱持信心。他回顧自己自 1930 年出生以來，曾歷經戰爭、經濟蕭條與科技巨變，美國總能從困境中再度崛起。