【波克夏股東會】巴菲特痛批川普政策三大隱憂：貿易戰、財政赤字、官僚失能恐拖垮美國經濟
鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-04 12:00
美國股神華倫・巴菲特（Warren Buffett）在週六（3 日）舉行的波克夏・海瑟威（Berkshire Hathaway）(BRK.B-US) 年度股東大會中，不僅重申其一貫的投資理念，更罕見地對川普政府過往的政策提出尖銳批評。他指出，美國在貿易、財政赤字與政府治理三方面，正面臨三大潛在風險，若不正視，恐對美國經濟構成長遠衝擊。
隱患一：貿易保護主義引爆全球風險，巴菲特稱「巨大錯誤」
巴菲特強烈抨擊川普推行的貿易保護主義政策，尤其是對多國實施的高額關稅。他直言，這些措施無助於美國經濟發展，反而可能引爆國際貿易戰，破壞全球供應鏈穩定，形容其為「巨大錯誤」。
他表示，貿易應是一種促進國際合作的方式，而非政治施壓的工具。若美國繼續朝保護主義傾斜，恐將陷入國際孤立地位，並連帶損害自身經濟競爭力。
波克夏當日發布的財報亦點出，受關稅與地緣政治風險影響，公司在能源、保險、零售等領域面臨高度不確定性，難以預測未來經營與消費走向。
隱患二：財政赤字惡化，美元恐貶值失控
巴菲特進一步警告，美國長期財政赤字問題若未妥善處理，將導致美元面臨貶值壓力。他指出，雖然無人能預測這種赤字政策還能撐多久，但從歷史來看，美國如此放任財政惡化極為罕見。
「我們不會投資一種即將崩潰的貨幣，」他直言，若政府繼續毫無節制地支出與舉債，最終將導致貨幣價值暴跌，引發嚴重社會與經濟動盪。
他也提及，美國的通膨問題仍令人擔憂，若金融與貨幣制度中缺乏有效的制衡與規範，情勢恐會進一步惡化。
隱患三：官僚體系失能，政治信任正逐步瓦解
最後，巴菲特還批評了美國政府的官僚體系，他表示，這一體系效率低下且缺乏有效的監督，導致政府無法有效執行政策。他認為，政府應有更清晰的責任機制，避免部門間互踢皮球、效率低落。
他指出，當領導人的言行出現落差，人民的信任將逐漸瓦解。這種失衡不僅影響政策執行，也對整體民主與治理結構構成危機。
儘管憂心重重，巴菲特仍信美國能走出低谷
儘管對現行政策提出嚴厲批評，巴菲特仍強調對美國未來抱持信心。他回顧自己自 1930 年出生以來，曾歷經戰爭、經濟蕭條與科技巨變，美國總能從困境中再度崛起。
「雖然我們面對許多嚴重問題，但我從未對美國失望過，」巴菲特說。他呼籲政府與企業應正視結構性問題，尋求長遠改革，以確保國家經濟與民主制度的永續發展。
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