〈關稅衝擊〉政院千億撥補台電 工商協進會籲朝野理性協商

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-02 23:39

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為因應川普關稅衝擊台灣產業，行政院近期編列 4,100 億「強化安全韌性特別草案」提列之特別預算，包含撥補台電 1,000 億元。工商協進會今 (2) 日表達關切，並籲請朝野各界，就能源問題，應理性協商討論，強調能源穩定才是對產業最好的發展。

工商界強調，穩定、具競爭力的電價是台灣產業命脈，面對全球變局及關稅挑戰，電價波動直接衝擊企業成本與國際競爭力，影響民生與通膨。

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工商協進會表示， 理解政府為穩定電價的考量，也尊重立法院對財政與台電體質的監督，產業界誠摯呼籲朝野政黨，以國家整體經濟發展和能源安全為重，放下歧見，就台電財務及能源政策進行公開、務實對話。

工商協進會期盼，討論在處理當前挑戰的同時，能深入探究根本解決方案，建立有效機制，確保台灣電力供應的韌性與永續發展。