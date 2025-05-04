台驊物流獲「長榮績優合作夥伴貢獻獎」銀牌殊榮

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-04 09:46

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台驊表示，此獎項不僅是對業務績效的肯定，也象徵與長榮航雙方的緊密合作，攜手共創價值、共築韌性供應鏈的深厚信任和合作基礎。

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台驊物流多年來深耕於綜合物流服務領域，致力為客戶提供高效、準確、具彈性的運籌解決方案，在過去一年，面對市場需求快速變動和全球航班供給不確定的環境，仍堅持不斷提升營運效率和服務品質，贏得客戶長期信賴與支持。

尤其在航空貨運業務上表現穩健、成果亮眼，成為長榮航關鍵策略夥伴之一。此次獲頒銀牌獎項，是對團隊長期深耕、精準執行與堅持品質的高度肯定。

台驊物流表示，這份榮耀屬於每一位信賴台驊、選擇台驊的客戶與夥伴，始終相信，真正長遠的合作關係，來自彼此價值觀的契合以及對卓越的共同追求，長榮航不只是我們的運輸夥伴，更是並肩前行、共築未來的同行者。