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〈熱門股〉淡季過後 聯亞光通訊需求樂觀 股價周漲10%

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-03 15:15

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〈熱門股〉聯亞Q2光通訊需求樂觀，激勵股價周漲10%。(圖：shutterstock)

光通訊廠聯亞 (3081-TW) 受惠於矽光子 (CPO) 產品需求續強，第一季營收年增 40%、季增 57%，毛利率達 32%，營益率 10%，優於去年同期。聯亞觀察 CPO 產品需求續強，預估今 (2025) 年將新增 3 家量產客戶，第二季營收有機會較 2021 年同期 5.4 億相當，季增 2 成，也激勵本周股價上揚 10.1%。

聯亞在本周法說會上指出，近期已陸續擴充磊晶產能與後段代工夥伴，產出量能可望在未來數月持續提升，在第一季因出貨量明顯成長，為營收與獲利回升主因，也帶動毛利率回升，繳出稅後純益為 4,226 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股稅後純益 0.46 元；聯亞表示，光通訊在第一季為傳統淡季，第二季營收有望明顯增加。


觀察聯亞本周股價，矽光子族群雖然在 4 月初受對等關稅影響，股價遭到下殺重創，聯亞一度重挫至 209 元的波段新低，但受到大盤止跌回升影響，近期雖列處置股，本周股價仍站穩 5、10 日均線，繳出周漲 10.1% 的佳績，收 278 元。

聯亞表示，為滿足市場需求，聯亞近期陸續擴充磊晶產能，預估產量將在未來數月持續逐步提升。

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聯亞矽光子光通訊

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