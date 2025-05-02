布油本周跌近9%！OPEC+傳提前開會 藏著什麼盤算？

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-02 23:10

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彭博周五 (2 日) 援引知情人士消息報導，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 將原訂於下周一 (5 日) 召開的會議提前至本周六 (3 日) 舉行，討論 6 月產量政策。此舉引發市場關注，因布蘭特原油本周累計跌幅逼近 9%，觸及四年新低，反映投資人對 OPEC + 供給動向與貿易局勢高度敏感。

此次視訊會議時點提早，顯示該組織正加快評估市場供需變化，並可能為油價走勢定調。根據彭博調查，大多數交易員預期 OPEC + 恐再釋出額外供應，市場情緒因此持續承壓。

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OPEC + 上月曾出乎意料宣布，5 月將增產每日 41.1 萬桶，為原訂增產量的三倍，震撼原油市場。熟悉內情的代表指出，此舉主要是為懲罰如哈薩克與伊拉克等產量超標的成員國，透過壓低油價迫使其回歸配額。

該決策公布的時間點，也與政治情勢密切相關。就在川普總統於 4 月 2 日發動對中國及其他貿易夥伴的新一輪關稅攻勢後數小時，OPEC + 便迅速發布增產消息，油市隨即劇烈反應。

截稿前，7 月交割的布蘭特原油期貨下跌 1.00% 至每桶 61.51 美元，周線跌幅逼近 9%，觸及近四年低點；6 月交割的西德周原油期貨下跌 1.08% 至每桶 58.54 美元。

政治考量介入 沙國或再挺川普

市場觀察人士認為，這波 OPEC + 政策轉變背後亦不乏地緣政治因素。作為主導成員的沙烏地阿拉伯正尋求加深與川普政府關係，外界猜測，沙國藉壓低油價，或有意呼應川普對「降低燃料成本」的呼聲。

目前白宮亦正爭取與伊朗達成新的核協議，若成功，有可能讓這個中東對手恢復原油出口，進一步改變區域能源供應格局。這也讓 OPEC + 在調整產能政策上更趨敏感。