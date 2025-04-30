《財富》分析：人形機器人VS.功能導向機器人 AI產業未來技術走向
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 13:47
Fortune《財富》中文網指出，全球在人形機器人技術創新上出現明顯分歧，一方面充滿期待，另一方面又面對技術與倫理的質疑。目前，市場上的體現智慧機器人（Embodied AI）主要分為「人形」與「非人形」兩大路線，代表著截然不同的技術哲學與商業發展策略。
人形機器人：科技巨頭與新創企業齊押注
主打人形機器人的企業，如 Figure AI、優必選 (09880-HK) 與宇樹科技，獲 Google(GOOGL-US) 、特斯拉 (TSLA-US) 、小米 (01810-HK) 與比亞迪 (002594-CN) 等科技與車企巨頭的投資。他們認為，人形機器人最能適應人類社會既有的空間與生活模式，未來有望大規模應用於家庭、商業與工業場景。
Figure AI 執行長預測，人形機器人未來銷量可能達數十億台，潛藏萬億美元的市場潛力。中國政府與資本也高度關注此領域，將其視為繼大模型後的下一個 AI 產業熱點。根據高盛預測，2035 年人形機器人市場規模將達 1,540 億美元，甚至有專家認為將達到一兆級別。
功能導向派：非人形機器人強調實用與效率
與此同時，另一派則專注於非人形機器人，代表企業如美國的 Agility Robotics。該公司推出的 Digit 機器人雖然具備雙臂雙腿，但造型更接近鳥類，主打物流搬運等實用功能。其首席機器人長 Hurst 強調：「我們關注的是如何讓機器人在現有人類空間內高效工作，而不是刻意模仿人類。」
這類機器人更強調以任務為核心，不拘泥於「像人」的外型，而是在設計上以「以人為本」為原則，優先考慮實際效能與操作穩定性。
技術融合趨勢：從功能進化至人形，兩路線正合流
然而，隨著技術進步，未來的機器人發展將不再是非此即彼。《財富》指出，未來機器人可能會從功能導向進化為「近人形」，或從人形設計逐步增強實用性。例如，Agility Robotics 就從最初的四足 Cassie 發展為雙足的 Digit，而中國的開普勒機器人也將 K1 工業型機器人升級為人形 K2。
中國企業如埃夫特 (688165-CN) 、擎朗智能、宇樹科技等，也開始從功能型機器人轉向人形化設計，期望能進一步拓展在家庭、服務業與工業場景中的應用潛力。
成本高企與技術瓶頸：理想尚未落地
儘管人形機器人象徵技術高峰，但目前成本高、場景模糊、實用性不足仍為主要挑戰，落地應用面臨重重阻礙，被批「看似高階卻難以商業化」。
阿里巴巴 (09988-HK) 前副總裁白惠源就指出，與其強調人形外觀，不如追求實用性與穩定性。真正有價值的機器人應該解決現實問題，而非僅為未來願景而存在。
值得注意的是，日本曾領跑人形機器人研發，但最終因成本與應用瓶頸收場，轉向工業機器人，為全球提供一段值得參考的歷史軌跡。
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