《財富》分析：人形機器人VS.功能導向機器人 AI產業未來技術走向

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 13:47

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Fortune《財富》中文網指出，全球在人形機器人技術創新上出現明顯分歧，一方面充滿期待，另一方面又面對技術與倫理的質疑。目前，市場上的體現智慧機器人（Embodied AI）主要分為「人形」與「非人形」兩大路線，代表著截然不同的技術哲學與商業發展策略。

人形機器人：科技巨頭與新創企業齊押注

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Figure AI 執行長預測，人形機器人未來銷量可能達數十億台，潛藏萬億美元的市場潛力。中國政府與資本也高度關注此領域，將其視為繼大模型後的下一個 AI 產業熱點。根據高盛預測，2035 年人形機器人市場規模將達 1,540 億美元，甚至有專家認為將達到一兆級別。

功能導向派：非人形機器人強調實用與效率

與此同時，另一派則專注於非人形機器人，代表企業如美國的 Agility Robotics。該公司推出的 Digit 機器人雖然具備雙臂雙腿，但造型更接近鳥類，主打物流搬運等實用功能。其首席機器人長 Hurst 強調：「我們關注的是如何讓機器人在現有人類空間內高效工作，而不是刻意模仿人類。」

這類機器人更強調以任務為核心，不拘泥於「像人」的外型，而是在設計上以「以人為本」為原則，優先考慮實際效能與操作穩定性。

技術融合趨勢：從功能進化至人形，兩路線正合流

然而，隨著技術進步，未來的機器人發展將不再是非此即彼。《財富》指出，未來機器人可能會從功能導向進化為「近人形」，或從人形設計逐步增強實用性。例如，Agility Robotics 就從最初的四足 Cassie 發展為雙足的 Digit，而中國的開普勒機器人也將 K1 工業型機器人升級為人形 K2。

成本高企與技術瓶頸：理想尚未落地

儘管人形機器人象徵技術高峰，但目前成本高、場景模糊、實用性不足仍為主要挑戰，落地應用面臨重重阻礙，被批「看似高階卻難以商業化」。