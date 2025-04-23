中國限制稀土磁鐵出口 馬斯克：特斯拉人形機器人生產受阻

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-23 13:58

‌



據《路透社》周三報導，馬斯克說，中國希望保證稀土磁鐵不用於軍事目的。他說，特斯拉正在與北京合作，以獲得稀土磁鐵出口許可。

‌



出口商如今必須向中國商務部申請許可，但此過程相對不透明，可能需要六、七周時間，甚至幾個月。