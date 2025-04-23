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中國限制稀土磁鐵出口 馬斯克：特斯拉人形機器人生產受阻

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-23 13:58

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美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。（圖：Shutterstock）

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 執行長馬斯克周二（22 日）表示，中國政府管制稀土磁鐵出口，旗下「擎天柱」（Optimus）人形機器人的生產受影響。

據《路透社》周三報導，馬斯克說，中國希望保證稀土磁鐵不用於軍事目的。他說，特斯拉正在與北京合作，以獲得稀土磁鐵出口許可。


出口商如今必須向中國商務部申請許可，但此過程相對不透明，可能需要六、七周時間，甚至幾個月。

中國政府本月對稀土實施出口管制，限制用於製造武器、電子產品及一系列消費品的礦產供應，以反制美國大規模關稅。分析師表示，中方的出口管制不僅包括稀土礦產，還包括磁鐵及其他難以取代的成品。

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馬斯克特斯拉稀土磁鐵中國擎天柱

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