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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.1%，報9.7441元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 22:20


截至台北時間01日22:20，美元/瑞典克朗上漲0.1062點漲幅達1.1%，暫報9.7441點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-3.67%
  • 近 1 週：-0.43%
  • 近 3 月：-12.63%
  • 近 6 月：-9.61%
  • 今年以來：-12.86%

美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.74，本日上漲0.54%
  • 美元/新加坡幣相關性0.72，本日上漲0.35%
  • 美元/加幣相關性0.56，本日上漲0.08%

美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.77，本日上漲0.36%
  • 英鎊/美元相關性-0.77，本日上漲0.11%
  • 紐元/美元相關性-0.68，本日上漲0.46%

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加幣/美元0.7225-0.32%
歐元/美元1.1279-0.42%
英鎊/美元1.3292-0.23%
紐元/美元0.5907-0.47%

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