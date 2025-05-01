外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.1%，報9.7441元
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 22:20
截至台北時間01日22:20，美元/瑞典克朗上漲0.1062點漲幅達1.1%，暫報9.7441點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-3.67%
- 近 1 週：-0.43%
- 近 3 月：-12.63%
- 近 6 月：-9.61%
- 今年以來：-12.86%
美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.74，本日上漲0.54%
- 美元/新加坡幣相關性0.72，本日上漲0.35%
- 美元/加幣相關性0.56，本日上漲0.08%
美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對
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