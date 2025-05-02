美國商會籲小企業豁免關稅 白宮明確拒絕短期救助

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-02 00:57

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面對關稅壓力加劇與供應鏈中斷風險，美國商會 (U.S. Chamber of Commerce) 呼籲川普政府為小企業提供進口關稅豁免，避免進一步打擊就業與加深經濟衰退疑慮。不過白宮周四 (5/1) 明確表態，不會提供任何短期關稅減免，並強調延續川普 2017 年稅改方案，才是幫助小企業的關鍵。

美國商會執行長克拉克 (Suzanne Clark) 本周三 (4/30) 致函白宮與財政部、商務部與美國貿易代表辦公室，要求針對無法在美國生產、或不具國內替代來源的商品，給予全面性關稅豁免，並設立快速審核機制，避免小企業因高昂進口稅而倒閉。

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她在信中寫道：「即使貿易協議只需幾週或數月，小企業也恐因撐不過這段空窗期而遭受無法挽回的損害。」她在周四接受《CNBC》訪問時補充表示：「我們已被小企業業主的求助訊息淹沒，大家都在為生存發愁。」

白宮回絕豁免提議 政策主軸轉向延稅

白宮副幕僚長米勒 (Stephen Miller) 受訪時對此回應：「小企業的紓困將來自美國歷史上最大規模的減稅計畫，而不是短期關稅排除。」他強調共和黨正在推動延長 2017 年川普稅改法案，該法將於年底屆滿。

當被追問是否代表白宮拒絕豁免請求時，米勒表示：「我們給的是稅務紓困。再說一次，只有進口商品才會被課關稅。」他並重申，總統川普已表明，選擇在美國本土投資的企業將不受關稅影響。

商會：不走司法途徑 要立即紓困

值得注意的是，儘管過去曾對拜登政府提起 20 多件關於監管與貿易的訴訟，美國商會這次選擇不透過法院對抗川普政府的關稅政策。

克拉克表示，訴訟曠日費時，小企業等不了這麼久。「我們當然擔心政府過度干預與微觀管理，但當前形勢緊迫，企業要的是立刻的紓困。」