國際智庫分析川普關稅政策的七大真相：AI、加密貨幣與全球秩序的重構

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-01 18:40

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在羅馬與柏林舉行的一系列高層對話中，知名政治經濟學者托馬斯 · 弗格森（Thomas Ferguson）針對美國總統川普的關稅政策提出深刻見解。他指出，這些政策不是一時衝動的產物，而是反映出一場跨越多年的戰略規劃，以及正在進行中的全球政治經濟重組。

作為美國智庫「新經濟思維研究所」（Institute for New Economic Thinking）的研究主任，弗格森認為，這場變局不僅僅是中美貿易戰，更是對過去數十年全球化秩序的挑戰與顛覆。

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川普的關稅政策遠不只是經濟措施，而是對全球秩序、貨幣體系與科技主導權的多層次挑戰。透過結合加密貨幣、能源主權與 AI 軍事技術，美國正在試圖重構 21 世紀的權力結構，而川普，則可能是這場變局的最早催化者與象徵性領袖。

以下是弗格森對川普關稅政策背後七大關鍵趨勢的深度解析：

關稅並非突發奇想，而是深謀遠慮的戰略佈局

弗格森強調，川普對改變全球經濟體系的計畫是宏大的，類似於富蘭克林 · 羅斯福（Franklin Roosevelt）放棄金本位制度或理查 · 尼克森（Richard Nixon）於 1971 年關閉黃金窗口的規模。

弗格森指出，川普的關稅並非隨興而為。實際上，美國政府內部早已多次討論「DOGE 計畫」，且相關草案早已流出，顯示其具備系統性與長期規劃。

終結戰後全球經濟秩序：向中德貿易順差開刀

弗格森表示，當前的全球經濟危機不同於上世紀 70 年代的危機，這次的目的是終結一個讓中國和德國等國家年年積累貿易順差，而美國則在支持全球需求的同時持續面對赤字的系統。

川普認為這種情況不僅削弱了美國製造業，還增加了對國內債務的依賴。因此，他的關稅政策，實際上是對國際貨幣體系進行全面重構的第一步。

行政權集中與能源反革命：川普經濟戰略的雙引擎

弗格森指出，川普擁護「單一行政權」理論，主張總統應對整個行政體系擁有絕對指揮權。他的能源政策則展現出「能源反革命」的企圖，即在鼓勵國內石油與天然氣生產的同時，也保障其在國防與 AI 領域的戰略自主性。這不僅是為了穩定能源價格，更是為了確保美國在地緣科技競爭中握有籌碼。

傳統經濟學低估了川普對工人階級的吸引力

弗格森指出，儘管拜登政府聲稱提升工資水準，但實際上美國工人的「實質收入」卻因工時減少而停滯。相較之下，川普自第一任期就在未明顯提升時薪的情況下，透過增加工時讓不少族群的總收入上升。

儘管這一點被主流經濟學與媒體普遍忽略，但卻已經成為川普持續吸引中下階層選民的關鍵。

紅色科技聯盟崛起：矽谷精英與川普結盟

弗格森指出，這次支持川普的力量不僅來自傳統的鋼鐵和金屬行業，還包括對中國崛起感到焦慮的矽谷科技精英。

這個新興的「紅色科技聯盟」（Red Tech Bloc），包括了如億萬富翁馬斯克、美國企業家馬克 · 安德森（Marc Andreessen）與彼得 · 泰爾（Peter Thiel）等科技領袖，這些人都對川普在全球競爭中的強硬立場表示支持。

加密貨幣成為重構金融秩序的工具

弗格森警告，儘管該產業出現大量財富累積，但在缺乏監管與法律保護下，所謂的「穩定幣」極可能失穩，加上其在勒索軟體與非法交易中的角色，已成全球金融安全的重大風險。

AI 成為新軍事與經濟霸權的核心戰場

AI 不僅改變科技產業，還正在重塑全球軍事平衡。弗格森指出，如今 AI 就像 19 世紀的鋼鐵，是軍力與經濟實力的新支柱。川普政府的關稅與科技封鎖戰，目標即是打破中國在稀土、晶片與 AI 應用領域的壟斷。