ASM啟動美國在地製造 強化與晶圓廠合作關係
鉅亨網編譯段智恆 2025-05-01 02:30
荷蘭半導體設備供應商 ASM(ASM International)執行長 Hichem M"Saad 周三 (30 日) 表示，該公司已開始在美國境內生產部分晶片製造工具，藉此因應美國關稅政策，並貼近美國主要客戶需求。
M"Saad 指出：「我們已開始為美國客戶在當地生產部分設備，這是我們在美國在地製造的第一步。」他並補充，目前 ASM 在全球多地皆有生產據點，而亞利桑那州鳳凰城正是其北美生產重鎮之一。
ASM 是歐洲半導體設備業者中對美國市場曝險程度最高者，去年美國營收占其總體銷售比重達 21%，相較於艾司摩爾 (ASML)(ASML-US) 與貝思半導體 (BESI) 更為依賴美國訂單。
ASM 目前正與美國應用材料 (AMAT-US)、科林研發(LRCX-US) 競爭美國市占，分析師指出，若不強化當地供應鏈與研發佈局，未來可能面臨市占率流失壓力。
ASM 執行長強調，選擇落地美國設廠不僅是因應地緣政治，也是貼近客戶的策略性佈局。「與晶圓製造客戶比鄰而居，將有助我們推動先進製程的發展與採用。」
目前包括台積電 (2330-TW)(TSM-US)、英特爾(INTC-US) 等晶片大廠均已在亞利桑那州落腳，生產供應輝達 (NVDA-US)、超微(AMD-US) 等人工智慧 (AI) 與高效能運算晶片。
ASM 亦積極推廣其核心技術——原子層沉積 (ALD)，這項技術可在晶圓上沉積極薄材料層，是推動晶片尺寸微縮與效能提升的關鍵製程之一。
M"Saad 指出，在 ALD 領域，ASM 目前競爭對手較少，強化與美國本土客戶合作，有助鞏固其技術領先優勢。
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