ASM啟動美國在地製造 強化與晶圓廠合作關係

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-01 02:30

‌



荷蘭半導體設備供應商 ASM(ASM International)執行長 Hichem M"Saad 周三 (30 日) 表示，該公司已開始在美國境內生產部分晶片製造工具，藉此因應美國關稅政策，並貼近美國主要客戶需求。

M"Saad 指出：「我們已開始為美國客戶在當地生產部分設備，這是我們在美國在地製造的第一步。」他並補充，目前 ASM 在全球多地皆有生產據點，而亞利桑那州鳳凰城正是其北美生產重鎮之一。

‌



ASM 是歐洲半導體設備業者中對美國市場曝險程度最高者，去年美國營收占其總體銷售比重達 21%，相較於艾司摩爾 (ASML)(ASML-US) 與貝思半導體 (BESI) 更為依賴美國訂單。

ASM 執行長強調，選擇落地美國設廠不僅是因應地緣政治，也是貼近客戶的策略性佈局。「與晶圓製造客戶比鄰而居，將有助我們推動先進製程的發展與採用。」

ASM 亦積極推廣其核心技術——原子層沉積 (ALD)，這項技術可在晶圓上沉積極薄材料層，是推動晶片尺寸微縮與效能提升的關鍵製程之一。