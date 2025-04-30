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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/瑞郎(EURCHF) 大跌0.52%，報0.9329元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 23:30


截至台北時間30日23:30，歐元/瑞郎下跌0.0049點跌幅達0.52%，暫報0.9329點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.61%
  • 近 1 週：+0.19%
  • 近 3 月：-0.72%
  • 近 6 月：-0.03%
  • 今年以來：-0.16%

歐元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞郎相關性0.56，本日下跌0.07%
  • 英鎊/日元相關性0.51，本日下跌0.14%
  • 澳元/日元相關性0.50，本日下跌0.61%

歐元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/墨西哥披索相關性-0.40，本日下跌0.15%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.38，本日下跌0.35%
  • 瑞郎/日元相關性-0.37，本日下跌0.45%

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歐元/瑞郎0.9360-0.19%
英鎊/美元1.3330-0.57%
日元/美元0.0070+0.00%
澳元/美元0.6401+0.27%

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