外匯速報 - 歐元/瑞郎(EURCHF) 大跌0.52%，報0.9329元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 23:30
截至台北時間30日23:30，歐元/瑞郎下跌0.0049點跌幅達0.52%，暫報0.9329點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.61%
- 近 1 週：+0.19%
- 近 3 月：-0.72%
- 近 6 月：-0.03%
- 今年以來：-0.16%
歐元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
歐元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性-0.40，本日下跌0.15%
- 美元/挪威克朗相關性-0.38，本日下跌0.35%
- 瑞郎/日元相關性-0.37，本日下跌0.45%
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