外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.81%，報1.5606元
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 04:10
截至台北時間01日04:10，歐元/加幣下跌0.0128點跌幅達0.81%，暫報1.5606點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.50%
- 近 1 週：+0.12%
- 近 3 月：+4.75%
- 近 6 月：+4.53%
- 今年以來：+5.63%
歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.62，本日下跌0.28%
- 美元/日元相關性-0.50，本日下跌0.57%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.49，本日下跌0.36%
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