search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.81%，報1.5606元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 04:10


截至台北時間01日04:10，歐元/加幣下跌0.0128點跌幅達0.81%，暫報1.5606點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.50%
  • 近 1 週：+0.12%
  • 近 3 月：+4.75%
  • 近 6 月：+4.53%
  • 今年以來：+5.63%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.62，本日下跌0.28%
  • 美元/日元相關性-0.50，本日下跌0.57%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.49，本日下跌0.36%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
歐元/加幣1.5630-0.66%
歐元/美元1.1328-0.47%
英鎊/美元1.3328-0.58%
澳元/美元0.6401+0.27%
日元/美元0.0070+0.00%

延伸閱讀


Empty