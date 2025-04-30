鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合包裹服務(UPS-US)EPS預估下修至7.15元，預估目標價為113.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對聯合包裹服務(UPS-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.45元下修至7.15元，其中最高估值8.66元，最低估值6.3元，預估目標價為113.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.66(8.66)
|9.38
|10.79
|11.36
|最低值
|6.3(6.3)
|6.7
|7.03
|9.9
|平均值
|7.21(7.48)
|8.1
|8.88
|10.63
|中位數
|7.15(7.45)
|8.15
|9
|10.63
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|899.62億
|910.32億
|961.12億
|994.47億
|最低值
|853.92億
|838.12億
|842.56億
|984.99億
|平均值
|874.94億
|883.26億
|918.36億
|989.73億
|中位數
|875.00億
|888.85億
|928.19億
|989.73億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.55
|14.75
|13.26
|7.81
|6.75
|營業收入
|844.32億
|972.04億
|1,000.34億
|907.45億
|908.94億
詳細資訊請看美股內頁：
聯合包裹服務(UPS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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