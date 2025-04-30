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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合包裹服務(UPS-US)EPS預估下修至7.15元，預估目標價為113.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15


根據FactSet最新調查，共30位分析師，對聯合包裹服務(UPS-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.45元下修至7.15元，其中最高估值8.66元，最低估值6.3元，預估目標價為113.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.66(8.66)9.3810.7911.36
最低值6.3(6.3)6.77.039.9
平均值7.21(7.48)8.18.8810.63
中位數7.15(7.45)8.15910.63

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值899.62億910.32億961.12億994.47億
最低值853.92億838.12億842.56億984.99億
平均值874.94億883.26億918.36億989.73億
中位數875.00億888.85億928.19億989.73億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.5514.7513.267.816.75
營業收入844.32億972.04億1,000.34億907.45億908.94億

詳細資訊請看美股內頁：
聯合包裹服務(UPS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUPS

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