〈能源盤後〉貿易戰擔憂抑制需求前景 OPEC+增產 哈薩克沒減產 原油跌逾2%觸及2周低點

鉅亨網編譯許家華 2025-04-30 05:50

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原油期貨價格周二 (29 日) 跌逾 2% 至兩周低點，係因投資者準備迎接 OPEC+ 增產，並擔心美國總統川普的關稅將打擊全球經濟，進而降低燃料需求。

Brent 原油期貨價格下跌 1.61 美元或 2.4%，收每桶 64.25 美元。

美國西德州中質原油（WTI）下跌 1.63 美元或 2.6%，收每桶 60.42 美元。

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兩大基準原油期貨價格均創下 4 月 10 日以來的最低收盤價。

根據《路透社》調查，大多數經濟學家認為，川普對美國進口產品徵收的激進關稅，可能導致全球經濟今年陷入衰退。

中國受到最嚴厲的關稅打擊，也對美國進口產品徵收關稅，引發了兩大石油消費國之間的貿易戰。分析師大幅下調了石油需求和價格預測。

瑞穗能源期貨主管 Bob Yawger 表示：「中美之間的貿易已放緩至半禁運狀態。美國與任何重要貿易夥伴都未能達成任何協議，這讓我們距離全球需求崩潰的局面更近了一步。」

由於企業趕在川普全面徵收關稅前瘋狂進口囤貨，美國 3 月商品貿易逆差擴大至歷史新高，意味貿易對第一季經濟成長造成了巨大拖累。

川普貿易戰的影響在企業界引起強烈反響。周二，快遞巨頭 UPS (UPS-US) 宣布將裁員 2 萬人以降低成本；汽車製造商通用汽車 (GM-US) 撤回前景，並因貿易政策可能發生變化，而將投資者電話會議推遲到周四。

在汽車製造商向政府提出抗議後，川普準備發布一項行政命令，將稅收抵免與零件和材料的其他稅種減免結合起來，以減輕汽車關稅的衝擊。

英國石油巨頭 BP(BP-US) 報告稱，由於煉油和天然氣交易疲軟，其淨利潤下降 48% 至 14 億美元，降幅超出預期。本周，能源市場正在等待美國石油巨頭埃克森美孚 (XOM-US) 和雪佛龍 (CVX-US) 的財報。

產量上升

消息人士上周透露，OPEC 幾個成員國和 OPEC+ 的盟友將在 6 月連續第二個月加速增產。

盛寶銀行分析師 Ole Hansen 表示：「OPEC + 再次增產的時機再糟糕不過了，因為市場情緒已經很低迷，而且哈薩克斯坦對減產也沒有表現出太大興趣。」

《路透社》周二報導，官方數據和消息來源計算顯示，由於里海管道供應增加，OPEC + 成員國哈薩克 1-3 月石油出口年增 7%。

美國石油庫存

美國能源資訊署 (EIA) 將於周三公佈美國石油庫存數據。

美國石油協會貿易集團 (API) 周二晚間公布，上周 (4/25 止) 美國原油、汽油和餾分油庫存水準大幅增加。最新數據顯示，實際庫存量已達 376 萬桶，較預測的 39 萬桶大幅增加。此次原油庫存大幅增加不僅超出了預期，且扭轉了先前下降的趨勢。

API 每周原油庫存數據是美國石油需求的重要指標。原油庫存增加通常意味著需求減弱，對原油價格不利。相反，如果原油增幅低於預期，則意味著需求增加，對原油價格有利。