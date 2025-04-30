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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國電塔(AMT-US)EPS預估上修至4.82元，預估目標價為240.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 22:15


根據FactSet最新調查，共1位分析師，對美國電塔(AMT-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.91元上修至4.82元，其中最高估值4.82元，最低估值4.82元，預估目標價為240.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.82(6.37)6.837.918.34
最低值4.82(2.92)5.856.376.96
平均值4.82(4.3)6.227.157.64
中位數4.82(3.91)6.147.137.67

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值103.94億110.12億116.31億120.65億
最低值102.41億106.00億110.82億117.99億
平均值103.12億107.89億112.86億119.32億
中位數103.02億107.59億112.46億119.32億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.795.663.823.184.82
營業收入80.42億93.57億107.11億111.44億101.27億

詳細資訊請看美股內頁：
美國電塔(AMT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAMT

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