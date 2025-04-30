鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國電塔(AMT-US)EPS預估上修至4.82元，預估目標價為240.50元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 22:15
根據FactSet最新調查，共1位分析師，對美國電塔(AMT-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.91元上修至4.82元，其中最高估值4.82元，最低估值4.82元，預估目標價為240.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.82(6.37)
|6.83
|7.91
|8.34
|最低值
|4.82(2.92)
|5.85
|6.37
|6.96
|平均值
|4.82(4.3)
|6.22
|7.15
|7.64
|中位數
|4.82(3.91)
|6.14
|7.13
|7.67
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|103.94億
|110.12億
|116.31億
|120.65億
|最低值
|102.41億
|106.00億
|110.82億
|117.99億
|平均值
|103.12億
|107.89億
|112.86億
|119.32億
|中位數
|103.02億
|107.59億
|112.46億
|119.32億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.79
|5.66
|3.82
|3.18
|4.82
|營業收入
|80.42億
|93.57億
|107.11億
|111.44億
|101.27億
詳細資訊請看美股內頁：
美國電塔(AMT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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