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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合包裹服務UPS-US的目標價調降至113元，幅度約5.83%

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對聯合包裹服務(UPS-US)提出目標價估值：中位數由120元下修至113元，調降幅度5.83%。其中最高估值145元，最低估值80元。

綜合評級 - 共有34位分析師給予聯合包裹服務評價：積極樂觀20位、保持中立11位、保守悲觀3位。

聯合包裹服務今(30日)收盤價為96.73元。近5日股價下跌5.83%，標普指數上漲5.16%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股UPS市場預估目標價

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聯合包裹服務96.73-0.37%

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