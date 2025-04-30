鉅亨速報 - Factset 最新調查：Webster Financial Corp.WBS-US的目標價調升至63元，幅度約5%
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 22:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Webster Financial Corp.(WBS-US)提出目標價估值：中位數由60元上修至63元，調升幅度5%。其中最高估值72元，最低估值50元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Webster Financial Corp.評價：積極樂觀14位、保持中立1位、保守悲觀0位。
Webster Financial Corp.今(30日)收盤價為46.05元。近5日股價上漲5%，標普指數上漲5.16%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Webster Financial Corp.WBS-US的目標價調降至60元，幅度約7.69%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：A.O.史密斯(AOS-US)EPS預估上修至3.8元，預估目標價為75.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國電塔(AMT-US)EPS預估上修至4.82元，預估目標價為240.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：科斯塔集團(CSGP-US)EPS預估下修至0.86元，預估目標價為89.00元
上一篇
下一篇