關稅大戰 牛彈琴：川普第一個嚴重後果來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-30 11:10

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美國白宮熱烈慶祝川普執政 100 天，但具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」周三（30 日）表示，川普肯定不太高興，因為百日大喜，真正的好事不多，甚至關稅大戰的第一個嚴重後果來了。

在北方，出現了他最不希望看到的局面。

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本來，100 天前，加拿大自由黨已經岌岌可危，不出意外的話，毫無懸念會輸掉大選。焦頭爛額的前總理杜魯道，已不得不辭職提前主動讓賢。

但川普的一系列舉動，尤其是關稅和侮辱，卻成了自由黨最大競選幫手。

原因很簡單，川普關稅大戰，第一個瞄準的是中國，第二個就是加拿大。

川普對加拿大還念念不忘，要吞併成為美國第 51 個州。

這種霸凌和威脅，讓加拿大民眾憤怒，也讓自由黨士氣大振，鹹魚翻身，一舉戰勝川普更中意的保守黨。

自由黨領袖，也是加拿大總理卡尼，更公開宣誓，將在貿易戰中戰勝美國，並永遠不會忘記美國對加拿大的「背叛」。

他還大聲疾呼：「川普試圖打垮我國，擁有我國」，加拿大人要團結起來，面對未來幾個月困難時期。

「牛彈琴」對此提出以下兩點。

第一、卡尼，你真欠川普一封謝函。

沒有川普神助攻，沒有他的關稅大棒，沒有他的第 51 州威脅，卡尼肯定已經被選下台。

但現在，180 度大轉彎，你不得好好感謝感謝川普嗎？

第二、這還只是頭 100 天。

算了一下，至少還有 1,000 多天吧。

不知道接下來的日子裡，還有多少只黑天鵝會撲騰而起？還有多少隻灰犀牛會衝出美國？