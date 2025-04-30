關稅大戰 牛彈琴：川普第一個嚴重後果來了！
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-30 11:10
美國白宮熱烈慶祝川普執政 100 天，但具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」周三（30 日）表示，川普肯定不太高興，因為百日大喜，真正的好事不多，甚至關稅大戰的第一個嚴重後果來了。
在北方，出現了他最不希望看到的局面。
本來，100 天前，加拿大自由黨已經岌岌可危，不出意外的話，毫無懸念會輸掉大選。焦頭爛額的前總理杜魯道，已不得不辭職提前主動讓賢。
但川普的一系列舉動，尤其是關稅和侮辱，卻成了自由黨最大競選幫手。
原因很簡單，川普關稅大戰，第一個瞄準的是中國，第二個就是加拿大。
川普對加拿大還念念不忘，要吞併成為美國第 51 個州。
這種霸凌和威脅，讓加拿大民眾憤怒，也讓自由黨士氣大振，鹹魚翻身，一舉戰勝川普更中意的保守黨。
自由黨領袖，也是加拿大總理卡尼，更公開宣誓，將在貿易戰中戰勝美國，並永遠不會忘記美國對加拿大的「背叛」。
他還大聲疾呼：「川普試圖打垮我國，擁有我國」，加拿大人要團結起來，面對未來幾個月困難時期。
「牛彈琴」對此提出以下兩點。
第一、卡尼，你真欠川普一封謝函。
沒有川普神助攻，沒有他的關稅大棒，沒有他的第 51 州威脅，卡尼肯定已經被選下台。
但現在，180 度大轉彎，你不得好好感謝感謝川普嗎？
第二、這還只是頭 100 天。
算了一下，至少還有 1,000 多天吧。
不知道接下來的日子裡，還有多少只黑天鵝會撲騰而起？還有多少隻灰犀牛會衝出美國？
哦，怪不得最新一期《經濟學人》封面是一隻纏著繃帶的美國鷹，上面是一個碩大的數字，還有 1,361 天。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 資金大轉向 投資級美元公司債ETF成避風港 鎖定富蘭克林FT投資級債20+ 掌握收益與防禦
- 警示關稅風暴 HSBC大砍標普目標至5600點
- 「靈活的」川普重大讓步 經濟學家：傷害恐已無法逆轉
- 美中關稅戰衝擊初現！中國製造業PMI陷入收縮區間
上一篇
下一篇