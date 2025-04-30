美中關稅戰衝擊初現！中國製造業PMI陷入收縮區間

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-04-30 10:14

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最新數據顯示，中國 4 月製造業採購經理人指數（PMI）為 49，較 3 月下降 1.5 個百分點，結束兩個月擴張，落入收縮區間，美中關稅戰衝擊初現。

中國物流與採購聯合會、國家統計局服務業調查中心周三（30 日）公布的數據顯示，4 月製造業 PMI 為 49，較上月降 1.5 個百分點，不如經濟學家原估的 49.7。

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4 月服務業商務活動指數為 50.1，比上月下降 0.2 個百分點，仍高於臨界點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，受外部環境急劇變化等因素影響，4 月製造業 PMI 較上月有所回落，但高技術製造業等相關行業繼續保持擴張，以內銷為主的製造業企業生產經營總體穩定。

趙慶河說，下階段要貫徹落實 4 月 25 日中共中央政治局會議精神，統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，以高品質發展的確定性，因應外部環境急劇變化的不確定性。

趙慶河強調，從全球範圍看，貿易戰、關稅戰沒有贏家，受貿易環境不確定性增大影響，主要經濟體製造業景氣普遍位於收縮區間，美國 3 月製造業 PMI 為 49.0，4 月歐元區、英國、日本製造業 PMI 初值均低於臨界點。

另《財新網》周三公布的數據顯示，隨著美國加徵關稅的影響初現，4 月中國製造業擴張速度放緩，景氣降至 2 月以來最低。

4 月財新中國製造業 PMI 為 50.4，低於 3 月 0.8 個百分點，為近三個月來最低，顯示製造業擴張腳步放緩。

《彭博》指出，在川普政府對中國產品徵收 145% 關稅後，最新 PMI 首次呈現中國經濟局勢。

川普周二接受《ABC News》採訪時說，他對多數中國商品課徵 145% 關稅，幾乎等同禁運，「這很好，這是他們應得的下場。」