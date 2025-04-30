亞光旗下亞泰影像Q1純益1.32億元創同期新高 EPS達1.82元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-30 15:36

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亞光 (3019-TW) 旗下影像感測模組廠亞泰影像 (4974-TW) 今 (30) 日公布最新獲利資訊，2025 年 1- 3 月營收 11.02 億元，稅後純益 1.32 億元，雙雙改寫史上同期新高，每股純益達 1.82 元。

亞泰影像 2025 年首季營收 11.02 億元，創同期新高，毛利率 17.06%，季增 2.24 個百分點，年增 0.35 個百分點，稅後純益 1.32 億元，創史上同期新高，季減 4.35%，年增 14.78%，每股純益達 1.82 元。

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亞泰影像的影像感測器模組目前客戶在全球前五大多功能事務機品牌中即涵蓋四家，客戶端手中的在去年庫存漸去化後，去年以來拉貨狀況轉佳， 2025 年首季的產能利用率估爲 90%。亞泰影像將與台灣設備業者合作跨入開發半導體應用的晶圓級檢測 AOI 系統。

同時，亞泰影像 2025 年的產能維持在全年 3800 萬套，與上一年相同，產能以緬甸與中國深圳維持 40% 比 60% 配合，2024 年資本支出約 5000 萬元，2025 年資本支出維持此一數字，最高不會超過 1 億元，亞泰影像維持以靈活的產能調配運用方式以滿足客戶端的需求，暫時沒有擴充產能的規劃。

亞泰影像總經理吳淑品指出，亞泰影像持續聚焦核心影像感測技術，應用光機電整合能力，積 極拓展產品多角化，包括與國際大廠合作開發 AOI 工業檢測模組，並且成功跨 入半導體晶圓檢測設備的應用，發揮產品多元效益。

目前亞泰影像在影像感測應用在 MFP(多功能事務機)、影印機的模組占營收超過 90%，平均單價 (ASP) 約 138 美元，平均毛利率約 16%，吳淑品說，在其他應用領域約 2-3% 營收。

亞泰影像與國際大廠合作開發 AOI 工業檢測模組，正式切入紡織布料、太陽能板、車用電池銅箔等 應用，持續開創新的成長動能，並擴展 AOI 產品往多尺寸、多樣性等面向發展。