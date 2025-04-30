港公司升級「行銷獎勵資訊平台」 提升用戶體驗與效能
鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-04-30 13:59
為提升台灣港群競爭力及穩固整體海運產業鏈，鼓勵貨櫃航商業者增加國際轉口與島內轉運量，台灣港務公司今 (30) 日持續推動節能減碳理念，導入數位轉型手段，升級「行銷獎勵資訊平臺」，提升航商的感受，讓流程數位化、資訊透明化，強化業者參與意願與行政效率。
港公司表示，該平台在 2013 年起建置，主要為提供航商業者針對行銷獎勵方案相關統計資料查詢，但為因應快速變遷的網路環境與使用者日益增長的需求，今年 4 月起全新改版上線，貼近使用者更新、更便捷服務，此次改版不僅在技術架構上進行大幅升級，更著重於提升用戶體驗與整體效能。
港公司指出，此次改版亮點包括：
1、採用前後端分離架構：新技術架構將有效提升系統穩定性、擴展性與開發效率，為未來的功能更新與優化奠定堅實基礎。
2、導入響應式網頁設計 (RWD)：無論使用者透過桌上型電腦、平板或手機等不同裝置瀏覽，皆能享有最佳視覺呈現與操作體驗。
3、更明確的資訊回饋：改版後的平臺將提供更即時與易於了解的資訊，協助使用者更快速地掌握資料狀態，以回饋有效相關訊息。
4、資訊更透明化：提升資訊的透明度，讓使用者更容易理解平臺的運作方式與相關規定。
港公司表示，此次改版是基於過去使用者回饋與技術發展趨勢所進行的優化，盼透過改版，能提升使用者的操作便利性與整體滿意度。
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