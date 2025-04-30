港公司升級「行銷獎勵資訊平台」 提升用戶體驗與效能

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-04-30 13:59

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為提升台灣港群競爭力及穩固整體海運產業鏈，鼓勵貨櫃航商業者增加國際轉口與島內轉運量，台灣港務公司今 (30) 日持續推動節能減碳理念，導入數位轉型手段，升級「行銷獎勵資訊平臺」，提升航商的感受，讓流程數位化、資訊透明化，強化業者參與意願與行政效率。

港公司表示，該平台在 2013 年起建置，主要為提供航商業者針對行銷獎勵方案相關統計資料查詢，但為因應快速變遷的網路環境與使用者日益增長的需求，今年 4 月起全新改版上線，貼近使用者更新、更便捷服務，此次改版不僅在技術架構上進行大幅升級，更著重於提升用戶體驗與整體效能。

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港公司指出，此次改版亮點包括：

1、採用前後端分離架構：新技術架構將有效提升系統穩定性、擴展性與開發效率，為未來的功能更新與優化奠定堅實基礎。

3、更明確的資訊回饋：改版後的平臺將提供更即時與易於了解的資訊，協助使用者更快速地掌握資料狀態，以回饋有效相關訊息。

4、資訊更透明化：提升資訊的透明度，讓使用者更容易理解平臺的運作方式與相關規定。