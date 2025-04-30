西門子深化與台積電合作 取得N2P及A16認證

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-30 11:56

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西門子數位工業軟體今 (30) 日表示，持續攜手台積電 (2330-TW)(TSM-US)，目前自家軟體套間皆已獲得台積電 N2P 和 A16 製程認證，先進封裝領域也獲得台積電 3DFabric 技術及 3Dblox 標準的認證。

西門子指出，包含 nmDRC、nmLVS、YieldEnhancer 及 PERC 在内的 Calibre nmPlatform 軟體套件，以及 Analog FastSPICE(AFS) 和 Solido 解決方案，目前已獲得台積電 N2P 和 A16 製程認證。

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此外，Calibre 3DSTACK 解決方案已獲得台積電 3DFabric 技術及 3Dblox 標準的認證，助力推動矽堆疊及封裝設計發展。

西門子和台積電在現有的 N3P 設計解決方案的基礎上，進一步推進針對台積電 N3C 技術的工具認證。雙方同時就台積電最新的 A14 技術的設計支援展開合作，為下一代設計奠定基礎。

西門子與台積電的合作有助於推進系統和半導體設計在人工智慧、汽車、超大規模運算、行動裝置等關鍵領域的發展。

西門子 Analog FastSPICE(AFS) 軟體獲得台積電 N2P 和 A16 製程認證，為下一代類比、混合訊號、射頻及記憶體設計提供強大解決方案。此外，AFS 工具作為台積電 N2 製程客製化設計參考流程 (CDRF) 的一部分，也支援台積電的可靠性感知模擬技術，可解決 IC 老化和即時自熱效應等可靠性問題。採用台積電 N2P 技術的 CDRF 亦與西門子的 Solido Design Environment 軟體整合，可執行進階變異感知驗證。

西門子透過 Calibre 3DSTACK 和 AFS 技術，並結合西門子的專業知識和台積電的先進製程技術，為台積電的緊湊型通用光子引擎 (COUPE) 平台開發設計解決方案。

此外，西門子正針對 Aprisa 軟體和 mPower 軟體進行台積電 N2P 製程的認證，旨在為類比和數位設計提供實體實作和電遷移／IR 壓降分析。

西門子 EDA 與台積電已成功認證七種雲端 sign-off 生產流程，包括 Solido SPICE、Analog FastSPICE、採用 SmartFill 技術的 Calibre nmDRC 和 Calibre YieldEnhancer、Calibre nmLVS、Calibre PERC、Calibre xACT，以及 mPower 電源完整性分析流程工具。上述產品現在均可在 AWS 雲端上安全運作，並確保卓越的準確性。

西門子數位工業軟體西門子 EDA 執行長 Mike Ellow 表示，在西門子 EDA 持續開拓新解決方案並推動半導體產業發展的過程中，與台積電的聯盟是非常重要的一部分，這不僅豐富了我們的產品組合，也賦能雙方客戶從容應對未來的挑戰。