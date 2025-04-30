曼氏集團：關稅動盪+中國車企崛起 日本車廠整併勢在必行

鉅亨網編輯林羿君 2025-04-30 13:50

‌



全球最大上市對沖基金英國曼氏集團（Man Group）表示，日本仰賴出口的汽車產業在關稅動盪的環境下，將被迫進行整合，以應對激烈的市場競爭。

曼氏集團投資組合經理人 Stephen Harget 指出，日本車廠正面臨來自中國汽車企業積極擴張與激進策略的壓力，因此必須整合資源來應對。

‌



他進一步解釋，當一個產業面臨重大壓力時，整合往往是非常有效的對策。他指出，日本有許多上市汽車製造商，整合將帶來「規模效益，也能分擔投資成本。」

Man Japan CoreAlpha 基金過去三年報酬率達 12%，表現優於 94% 的同類型基金。日本汽車產業指數在過去一年下跌了 21%，而東證指數則僅下滑 3.4%。根據彭博匯編的資料，截至 1 月底，豐田、本田及日產汽車是該基金的三大持股標的。

美國總統川普週二 (29 日) 簽署行政令，通過提供稅收抵免和減免其它原材料稅收等措施，減輕對汽車製造商的關稅衝擊。

這並不是日本汽車產業首次面臨逆風。除了 2007 年的全球金融危機外，日本汽車業在 2011 年也經歷了一次市場低潮，當時受到日本大地震、泰國水災以及日元飆升的影響。

Harget 表示，「這次情況似乎有所不同，因為中國競爭對手的崛起以及關稅問題，使『日本製造、出口海外』這一商業模式受到質疑。」他認為，日本汽車產業正面臨一場危機，因此必須把握這次機會，透過產業整併與企業治理的改善來因應。

Harget 認為，那些財務壓力大的企業可能成為併購標的。根據這位資產經理的說法，這些企業通常處於虧損狀態，現金流薄弱，資產負債表也很脆弱。