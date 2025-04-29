開工率不到10%！日產汽車將關閉中國武漢工廠
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-29 10:00
日產汽車決定在 2026 年 3 月底前結束其中國武漢工廠的汽車生產，主因是該廠開工率跌至 10% 以下。武漢廠關閉後，日產在中國生產基地將縮減至 4 個。
日產武漢廠 2022 年開始投產，年產能約 30 萬輛，負責生產電動車 Ariya 與運動型多用途車（SUV）X-Trail，曾是日產在中國境內的重要生產基地，短短 3 年就叫停，主要原因是中國本土車器竄起，導致日產銷售低迷，武漢產的開工率滑落至不到一成。
自 2022 年至 2023 年，武漢廠的年產量僅維持在約 1 萬輛左右。為提高開工率，武漢廠從 2024 年開始也代工生產合資夥伴東風汽車的電動車款。
這並非日產第一次縮減中國產能，日產去年 6 月已關停了江蘇常州廠的生產業務。
日產今年初宣布，中國產能將從 150 萬輛削減至 100 萬輛。即使如此，當前的產能仍然過剩。日產高層表示，「我們還將考慮關閉更多工廠。」
日產去年在中國總銷量為 69.7 萬輛，年減 12.2%，不僅連六年下降，與疫情前的 2018 年度相比幾乎腰斬，今年第一季銷量進一步降至 12.1 萬輛，年減幅擴大至 27.5%。
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