開工率不到10%！日產汽車將關閉中國武漢工廠

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-29 10:00

‌



日產汽車決定在 2026 年 3 月底前結束其中國武漢工廠的汽車生產，主因是該廠開工率跌至 10% 以下。武漢廠關閉後，日產在中國生產基地將縮減至 4 個。

日產武漢廠 2022 年開始投產，年產能約 30 萬輛，負責生產電動車 Ariya 與運動型多用途車（SUV）X-Trail，曾是日產在中國境內的重要生產基地，短短 3 年就叫停，主要原因是中國本土車器竄起，導致日產銷售低迷，武漢產的開工率滑落至不到一成。

‌



自 2022 年至 2023 年，武漢廠的年產量僅維持在約 1 萬輛左右。為提高開工率，武漢廠從 2024 年開始也代工生產合資夥伴東風汽車的電動車款。

這並非日產第一次縮減中國產能，日產去年 6 月已關停了江蘇常州廠的生產業務。

日產今年初宣布，中國產能將從 150 萬輛削減至 100 萬輛。即使如此，當前的產能仍然過剩。日產高層表示，「我們還將考慮關閉更多工廠。」