〈財報〉AI智慧手機S25熱銷 三星Q1淨利成長27% 營業利潤與營收俱優預期

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-04-30 09:30

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南韓三星電子今 (30) 日公佈今年首季財報成績單，營業獲利與營收雙雙優於預期，淨利更年增至少兩成，主要受惠於旗艦產品 Galaxy S25 智慧手機和記憶體晶片銷量上漲，但未發布本季財測數字，稱「近期全球貿易緊張局勢和全球經濟增長放緩導致宏觀經濟不確定性增加」。

這家全球最大記憶體晶片生產商在今年首季淨利為 8.22 兆韓元 (57 億美元)，較去年同期 6.75 兆韓元成長 21.7%，營業獲利 6.7 兆韓元 (46.8 億美元)，年增率 1.2%，營收則年增 10% 至 79.1 兆韓元，創下季度歷史新高，並優於自家原先預期的營業獲利 6.6 兆韓元，以及 79 兆韓元營收。

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根據《韓聯社》旗下金融數據公司 Yonhap Infomax 的調查顯示，分析師對三星電子今年首季淨利的平均預期為 5.17 兆韓元。

三星電子將超出預期的利潤歸功於智慧手機的強勁銷售成績，該公司最新智慧手機 Galaxy S25 已在今年 1 月上市。

三星電子指出，貿易緊張和全球經濟成長放緩導致宏觀經濟存在不確定性，但假設不確定性減少，業績將在下半年有所改善。

按部門來看，設備體驗 (DX) 部門的銷售額年增 28% 至 51.7 兆韓元，營業獲利達到 4.7 兆韓元，其中光是行動業務就實現 37 兆韓元的銷售額，營業獲利也成長 23% 至 4.3 兆韓元，創 4 年新高，主要受惠於配備 AI 功能的 Galaxy S25 智慧手機熱賣。

然而，由於高頻寬記憶體 (HBM) 領域表現不佳，今年首季晶片部門銷售額下降 17% 至 25.1 兆韓元，營業獲利更年減 42% 至 1.1 兆韓元。

三星電子是去年表現最差的主要科技股之一，在第一季財報公布後，股價在平盤上下震盪表現。

美國對中國商品徵收高額關稅，並對向中國銷售 AI 晶片的限制日趨嚴格，這可能會抑制該公司生產的一些電子零件如晶片和智慧手機顯示器的需求。