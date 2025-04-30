築間上櫃首日大漲逾20% 中籤戶賺近1萬元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-30 10:14

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台灣連鎖火鍋龍頭築間 (7723-TW) 今 (30) 日以承銷價 45 元上櫃掛牌，早盤以 49.85 元開出，最高來到 55.3 元，漲幅超過 20%，中籤戶賺近 1 萬元，穩步開展掛牌蜜月行情，展望後市，築間董事長林楷傑表示，將持續深耕台灣餐飲市場、積極擴大品牌聚落，提升資源整合與成本控管效益，致力拉升整體獲利能力。

築間成立於 2020 年，短短 5 年，全台總店數已近 200 家，旗下涵蓋台灣、中式、日韓燒肉等多元餐飲類別，合計達 13 個品牌，並於去年跨足海外市場，在香港和日本大阪均有門店。

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築間表示，透過直營和加盟雙軌展店模式，快速擴大市場規模，目前已擁有 10 個品牌聚落，可發揮聚集經濟效益。

築間旗下品牌除了有築間幸福鍋物，近來陸續開出燒肉料理「繪馬別邸」、「紫木槿韓國烤肉」、「朴庶銅盤烤肉」、「朴庶韓國烤肉」，餐酒文化「紫木槿韓餐酒館」、「築間燒肉本命」，以及中式的麻辣火鍋、酸菜魚等多元類別的新品牌。

展望 2025 年，築間仍以火鍋和燒肉作為二大經營主軸，為完善客單價區間布局，4 月初推出中平價的鍋物新品牌「芡芳石頭火鍋」，預計於上半年即可快速開出 10 家。