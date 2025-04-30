〈焦點股〉新冠肺炎、麻疹疫情雙重夾擊 防疫股點火噴漲

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-04-30 12:37

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恆大早盤以 27.3 元開出後，隨即亮燈漲停鎖住 28.35 元，成交量約 800 張；毛寶以 24.9 元開高走高，盤中漲停鎖死 26.25 元，成交量約 500 張；熱映以 21.5 元開出，盤中強攻漲停鎖住 22.95 元，成交量約 600 張；康那香則以 16.45 元開出，午盤十一度觸及漲停價 17.65 元，截至 12 點 15 分，股價暫報 17.55 元，漲幅約 9%，成交量超過 4000 張。

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Omicron 第七波來襲，國內新冠肺炎病例連續 3 周上升，疾管署指出，上周新冠肺炎病例、重症及死亡數來到今年新高，重症 21 例、死亡 7 例，預估疫情高峰將落在 5、6 月。

另外，國內麻疹疫情也持續升溫，上周麻疹確診案例再多 4 例，其中 3 例為境外移入，皆來自越南，今年國內累計麻疹本土案例 12 例，境外移入 20 例。疾管署提醒，越南至 4 月下旬麻疹案例已累計 8.1 萬例，呼籲近期至越南的民眾，於返台後 3 周注意是否有相關症狀，並於就醫時告知旅遊史。