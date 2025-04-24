築間中籤率僅1.1% 4/30掛牌上櫃 承銷價45元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-24 18:53

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台灣連鎖火鍋龍頭築間 (7723-TW) 配合上櫃前辦理公開申購作業，於今 (24) 日順利完成抽籤事宜，初次上櫃案公開申購合格件數 82385 件，中籤率 1.1%，申購程度相當熱烈，而每股承銷價為 45 元，預計 4 月 30 日掛牌上櫃。

築間旗下共 13 個餐飲品牌，涵蓋鍋物、日式燒肉、韓國烤肉、中式料理和吃到飽等餐飲類別，並已插旗香港、日本大阪，目前全球總店數將近 200 家。

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築間表示，現有約 236 萬會員人數，維持 80% 的高顧客回流率，營運表現穩健，但有別於前幾年衝刺品牌擴張與店面拓展，今年將重心聚焦於火鍋和燒肉等餐飲類別的發展。

目前築間集團旗下燒肉品牌 7 個、鍋物品牌 4 個，為提高兩種餐飲類別在平價、中價位、高價格區間的市場布局完整度，築間 4 月初再推出主打中平價石頭火鍋的新品牌「芡芳」，現有 6 間門市開始營業。