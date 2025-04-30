元樟生技SIPSIP Pro明膠敷料：創新技術開啟傷口照護新紀元

元樟生技 2025-04-30 09:30

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在醫療領域中，傷口癒合一直是一個備受關注的課題。傷口的癒合過程不僅緩慢且複雜，還需要適當的護理，以預防感染、減輕疼痛並最大程度地減少疤痕的形成。為了支持傷口癒合，敷料被廣泛應用，因其能夠保護傷口、吸收滲出液並維持濕潤的環境。然而，儘管市場上已有各種材料用於製造敷料，研究人員仍在持續探索更安全有效的替代品。

元樟生技 (6864-TW) 創新產品—SIPSIP Pro 明膠敷料正是此探索的成果之一。明膠因其天然、可生物降解的特性及優異的生物相容性而受到廣泛關注。明膠的多孔結構使其能夠有效吸收傷口滲出液並支持組織修復。然而，明膠在潮濕環境中容易分解，這限制了其耐用性。為了解決這一問題，元樟生技與台灣科技大學共同合作，並攜手日本德島大學的研究人員，開發出一款使用戊二醛和冷凍乾燥法製備的明膠敷料。此創新技術使所得敷料具有均勻分佈的孔隙，平均尺寸為 60-70 微米，可實現有效的液體吸收。

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在安全性方面，對四種細胞系（3T3、L929、Hs68 和 CG1519）進行的測試顯示，當暴露於該泡沫時，超過 80% 的細胞保持活力，表明其低毒性和高生物相容性。在動物研究中，該敷料被應用於小鼠的全層皮膚傷口。結果顯示，該敷料促進組織再生和皮膚修復的速度略快於一種領先的市售敷料。此外，對肝臟和腎臟組織的顯微分析顯示沒有炎症或毒性的跡象。

這些發現表明，明膠敷料是一種安全有效的傷口護理選擇。通過進一步的測試，它可能為傳統傷口敷料提供一種生物相容且環保的替代品。元樟生技 (6864-TW) 透過 SIPSIP Pro 明膠敷料的推出，不僅展示了其在傷口照護領域的創新能力，更為醫療界提供了一個潛力無窮的新選擇。

從市場角度來看，全球醫療敷料市場正在快速增長。根據 MarketsandMarkets 於 2023 年發布的報告指出，全球醫療敷料市場規模在 2023 年達到 86 億美元，預計到 2028 年將成長至 115 億美元，期間的年均複合成長率（CAGR）為 6.0%。亞洲地區尤其顯示出強勁的增長潛力，受惠於人口老化、糖尿病和慢性傷口患者增加。根據 Allied Market Research 於 2023 年發布的資料，亞太地區醫療敷料市場將以超過 6.5% 的年增率持續成長。隨著這些趨勢，對於高效、安全且環保的傷口護理產品需求將持續提升。元樟生技的 SIPSIP Pro 明膠敷料正符合這些市場需求，其創新技術和高生物相容性使其能夠在競爭激烈的市場中脫穎而出。

此外，隨著醫療技術的不斷進步和患者對於更佳治療效果的期望增加，市場對於創新型敷料產品的需求也在上升。根據 Frost & Sullivan 於 2022 年發布的分析，未來新型敷料（包含生物材料敷料、智能敷料等）將占整體敷料市場約 25% 以上的份額，且逐年攀升。元樟生技 (6864-TW) 憑藉其技術創新能力和產品研發實力，有望在未來占據更大的市場份額。公司將持續投入資源進行臨床試驗和產品改良，以確保 SIPSIP Pro 明膠敷料在更多醫療應用中展現其優勢。

展望未來，隨著更多試驗和研究的進行，元樟生技蔡宜儒董事長表示，我們期待 SIPSIP Pro 明膠敷料能夠在更廣泛的醫療應用中展現其優勢，並推動傷口護理技術的新進展。元樟生技將持續致力於研發更高效、更安全的醫療產品，以改善患者的生活品質並促進全球醫療技術的進步。此項創新不僅是元樟生技的一個重要里程碑，也是醫療界的一次突破性進展。隨著技術的不斷提升，我們期待這款產品能夠在未來獲得更廣泛的應用，造福更多患者。



SIPSIP Pro 影片介紹: