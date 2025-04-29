從個人護理用品到汽車零件！美媒繪製圖譜解釋美家庭對「中國製造」的依賴症

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-29 16:20

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美國總統川普上任百日前夕，《紐約時報》上周日 (27 日) 透過數據分析和實地調查揭示美國消費者對中國商品的深度依賴，以及他們面臨的潛在危機，並指從廚房用具到節日煙火，從汽車零件到個人護理用品，美國人的日常生活已跟中國製造緊密交織，而隨著新一輪關稅實施，這種依賴正演變為對經濟與民生的雙重考驗。

在美國家庭的廚房裡，中國製造的烙印無所不在。無論是烤麵包機、餐具或烹飪用具，超過九成的產品都依賴中國進口，其中家用烤麵包機的進口率更是達到驚人的 99%。這種依賴不僅源自於中國製造業的規模效應，更因其產品性價比在全球市場難有對手。

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紐時報導還特別提到，美國雖保留部分高端家具產能，但體積龐大、運輸成本高的床墊等產品仍完全依賴中國生產，凸顯全球化分工的複雜性。

家庭浴室同樣是中國製造的「重鎮」。化妝刷、指甲剪、梳子等個人護理用品幾乎全部來自中國，而棉質床具用品、服裝等領域則因政治因素而顯著改變。

美國政府以「強制勞動」為由禁止新疆棉花進口，導緻美國市場上 9 成中國棉製品退出，這一政治操弄不僅割裂全球供應鏈，也讓美國消費者被迫轉向其他產地的高價替代品。

此外，節日慶典的浪漫與安全也跟中國製造息息相關。美國市場上 95% 的煙火產自中國，從獨立紀念日到國慶日，絢麗的夜空離不開中國製造的技術與工藝。

報導中甚至調侃說，川普簽署關稅令時使用的筆，很可能正是中國生產的。

汽車業則展現中美貿易另一矛盾。儘管美國消費者難以直接購買中國整車，但電動車核心零件—動力電池，卻高度依賴中國技術。

隨著 5 月 3 日新一輪關稅生效，外國製造的汽車零件成本可能進一步攀升，最終推高終端市場價格，這種「間接依賴」讓美國車廠陷入兩難，既要應對本土高關稅壁壘，又無法完全擺脫中國供應鏈。

數據顯示，儘管部分產能轉移至墨西哥、越南等國，這些地區仍需從中國進口大量零件進行組裝，例如，任天堂遊戲機生產鏈橫跨多國，但核心零組件仍來自中國。

另據《金融時報》報導，美國消費者正面臨「無貨可買或高價買單」的困境，服裝、電子產品等品類價格預計上漲超 60%，基礎藥品和食品價格也將攀升。

根據耶魯大學預算實驗室預測，一個普通美國家庭因新關稅政策每年可能多支出 4700 美元，恐慌性搶購已在多地蔓延。

專家警告，川普政府的關稅策略正陷入「傷敵一千自損八百」的困局。彼得森國際經濟研究所 (PITE) 資深研究員 Chad Bown 表示，本輪關稅涵蓋更多新型消費品，企業難以快速調整供應鏈，成本轉嫁消費者的可能性激增。