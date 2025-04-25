加拿大3月零售銷售回升0.7% 擺脫連兩月下滑

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-25 22:10

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加拿大零售銷售在 2025 年 3 月強勁反彈，扭轉了年初連兩個月的下滑趨勢，顯示儘管面臨美國關稅威脅與經濟前景不明，加拿大家庭仍在第一季底展現消費韌性。

加拿大統計局 (Statistics Canada) 周五 (25 日) 表示，3 月零售銷售初值月增 0.7%，遠優於 2 月下修後的 0.4% 跌幅與 1 月的 0.6% 跌幅，為去年底假期季以來最大增幅。

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儘管未提供 3 月各行業細項，但根據 DesRosiers 汽車顧問公司統計，加拿大消費者在 3 月共購買 18.5 萬輛汽車與輕型卡車，創下自 2018 年以來同期新高，顯示在汽車關稅預期升溫下出現「提前消費」現象。

扣除汽車銷售後，2 月核心零售銷售仍月增 0.5%，優於市場預期的 0.2% 跌幅，反映超市、雜貨店與酒類通路銷售增溫。不過若以銷售量（實質）來看，2 月零售銷售仍下滑 0.4%。

地區層面，2 月零售銷售在 10 個省份中有 7 個出現下滑，魁北克省減幅最大達 0.9%，其中蒙特婁市重挫 2.5%；卑詩省 (BC) 銷售額則減少 0.6%，主因家具與家電銷售疲軟。溫哥華市也下跌 0.9%。

第一季整體零售銷售季增 1.1%，雖擺脫連續三個月下滑，但仍為 2024 年第二季以來最疲弱的季度表現。當時加拿大央行 (BoC) 正啟動激進降息周期，支撐去年下半年消費動能。

不過隨著央行在上周首次暫停降息動作，並表示將觀察關稅對通膨與經濟的實際影響，市場對於第二季前景轉趨謹慎。加拿大獨立企業聯合會 (CFIB) 預估第二季零售銷售將季減 2.3%，反映企業對消費力道的保守看法。

CIBC 經濟學家 Katherine Judge 指出，3 月銷售數據或受到消費者「提前購買」的影響，以避開未來潛在關稅壓力。然而她也提醒，該月製造業出貨大幅下滑，可能抵銷 3 月國內生產毛額 (GDP) 部分貢獻。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 更警告，這波反彈恐難持續，「家庭對經濟前景轉趨保守，現實因素恐最終蓋過短期的購物欲望。」

Capital Economics 副首席北美經濟學家 Stephen Brown 則表示，儘管消費者信心仍疲弱，但數據顯示家庭尚未大幅增加預防性儲蓄，對第二季經濟有正面助力。