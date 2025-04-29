加拿大總理：美國背棄加拿大 兩國傳統關係已經結束

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-04-29 10:10

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加拿大總理卡尼周一（27 日）在競選活動中再次表示，美國背棄加拿大，加拿大與美國的傳統關係已經不復存在。

卡尼說，每天都能看到美國充斥著政治口號、憤怒與混亂，這些都在不斷分化並削弱美國人，美國不再團結，美利堅合眾國名存實亡。

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他指出，川普政府濫施關稅等做法撕裂了全球經濟體系，美國的世界領導力、美國對全球經濟的主導地位也宣告終結。

川普再度入主白宮以來，多次提及要將加拿大變成美國「第 51 州」，還向加拿大揮舞關稅大棒。

加拿大新一屆聯邦眾議院選舉周一登場，加拿大各政黨將處理對美關係列為最關鍵的議題。身為自由黨黨首的卡尼，多次在競選活動上表示，加拿大和美國的傳統關係已經結束。

值得一提的是，川普當天早上在社交媒體上說，加拿大選民應選出一位有力量和智慧的人，只要加拿大成為美國「珍愛第 51 個州」，美方就可將加拿大稅率減半，將加拿大軍力「免費提升至世界之巔」，讓加拿大「汽車、鋼鐵、鋁、木材、能源及其他產業的規模翻兩番，還零關稅」。

在許多人看來，這次大選是加拿大應該如何對待川普政府的「公投」。加拿大廣播公司主播、自由黨多倫多中心選區議員候選人所羅門（Evan Solomon）表示：「在美國盟友中，加拿大將發起第一場針對川普的公投。」