〈台幣〉強升2.36角至32.229元 創逾5個月來新高價

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觀察主要亞幣， 人民幣 強彈近 0.4%， 韓元 也反彈逾 0.2%，星元小升 0.05% 左右， 泰銖 小貶近 0.1%， 日元 走弱貶逾 0.25%， 美元指數 則上漲約 0.15% 左右。

統一投顧分析，儘管市場持續關注美國和各國的貿易談判狀況，不過，本周公布多個就業數據預計保持穩定，且美國繼豁免多項電子產品並暫緩對等關稅後，考慮進一步豁免汽車關稅，使市場氛圍轉好。