〈台幣〉強升2.36角至32.229元 創逾5個月來新高價
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-29 16:57
市場傳出美國總統川普有意緩解汽車供應商的壓力，將調整關稅措施，激勵資金入市，多數亞幣反彈，新台幣今日午盤過後更是越走越高，終場收在 32.229 元，升值 2.36 角，升幅達 0.7%，台北外匯經紀公司成交值也一舉放大至 15.93 億美元。
新台幣今日以 32.44 元、升值 2.5 分開出後，收盤前衝上全日最高價 32.204 元，創去年 11 月中旬來新高價，終場收在 32.229 元，升值 2.36 角，升幅達 0.72%，全日高低價差 2.36 角。
觀察主要亞幣，人民幣強彈近 0.4%，韓元也反彈逾 0.2%，星元小升 0.05% 左右，泰銖小貶近 0.1%，日元走弱貶逾 0.25%，美元指數則上漲約 0.15% 左右。
美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 表示，川普為緩解汽車供應商的壓力，預計就職百日 (美東時間 29 日) 宣布調整汽車關稅政策，讓市場對於關稅政策未來的轉圜空間，開始有期待。
統一投顧分析，儘管市場持續關注美國和各國的貿易談判狀況，不過，本周公布多個就業數據預計保持穩定，且美國繼豁免多項電子產品並暫緩對等關稅後，考慮進一步豁免汽車關稅，使市場氛圍轉好。
美國超級財報周登場，包括 Meta、微軟、亞馬遜、蘋果等科技巨頭都將發布財報，獲利優於預期的可能性高。
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