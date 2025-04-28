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全球經濟風暴來襲？六成專家示警今年衰退風險高

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-28 22:10

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全球經濟風暴來襲？六成專家示警今年衰退風險高(圖：REUTERS/TPG)

根據路透周一 (28 日) 公布的最新調查，多數經濟學家認為，受到美國關稅衝擊影響，今年全球經濟陷入衰退的風險急劇上升。調查顯示，在今年 4 月 1 日至 28 日間，針對近 50 個主要經濟體、逾 300 位經濟學家進行訪問，結果有六成受訪者認為，2025 年全球經濟衰退的機率屬於「高」或「非常高」。

回顧僅三個月前，這群經濟學家原本仍預期全球經濟將以穩健步調成長。然而，美國總統川普推動關稅政策，對所有進口商品徵收 10% 關稅，對中國商品更加徵高達 145% 的關稅，此舉已在全球金融市場引發劇烈震盪，不僅抹去數兆美元市值，也削弱了美元作為避險資產的吸引力。


道明證券 (TD Securities) 全球宏觀策略主管 ames Rossiter 表示：「企業光是規劃今年下半年已經困難重重，更遑論預測一年後、甚至五年後的情勢。」

在高度不確定性與百年來最高水準的關稅壓力下，許多跨國企業紛紛下修或撤回營收預測。路透調查指出，超過九成（92%）經濟學家認為關稅對企業信心帶來負面影響，僅 8% 認為影響中性，主要來自印度及其他新興市場。

全球成長預測普遍下修

根據最新調查結果，三分之二以上經濟學家調降了 2025 年全球經濟成長預測，中位數由今年 1 月時的 3.0% 降至 2.7%，與國際貨幣基金 (IMF) 最新預估的 2.8% 接近。

在 48 個受訪經濟體中，有 28 個國家的成長預測遭下修，10 個維持不變，包括中國與俄羅斯，分別預測成長 4.5% 與 1.7%；另有 10 個國家如阿根廷、西班牙，因內需表現改善，成長預測小幅上調。

值得注意的是，墨西哥與加拿大的成長預測遭大幅下修，分別調降至僅 0.2% 與 1.2%，且主要修正發生在過去一個月內。

對 2026 年的成長預期也呈現類似趨勢，顯示由關稅引發的下滑壓力可能持續存在，且修復困難。

通膨與停滯性通膨風險升溫

除了成長前景惡化，關稅對全球通膨的影響也成為經濟學家關注焦點。逾 65% 受訪的 29 個主要央行中，有 19 個預期今年無法達成通膨目標，即使到明年，仍有 15 個央行恐難達標。

道富銀行 (State Street) 宏觀策略主管 Timothy Graf 表示：「即使今天取消所有關稅，對美國在雙邊與多邊協議中作為可靠夥伴的信任已經受到嚴重損害。」

Graf 警告，若關稅持續推高物價、壓抑實質所得與需求，全球經濟將面臨停滯性通膨的風險。停滯性通膨指的是經濟長期低迷、通膨高企且失業率上升的局面，對政策制定者與企業都極為不利。

目前，隨著各國央行過去兩年來快速升息以遏制通膨的努力可能遭遇挫折，市場對未來的成長與物價走勢普遍轉趨悲觀。

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