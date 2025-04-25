〈房產〉成屋價格優勢不再 全台七都這10區買預售屋划算

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-25 14:29

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購屋該買舊還買新？根據市調機構統計，2024 年七都成屋、預售屋成交單價差距最小的 10 大行政區，這幾區價差都不到 5 萬元，其中差距最小的是 桃園大園區去年預售屋成交單價為 32.8 萬元、成屋為 31.3 萬元，兩者僅相差 1.5 萬元。

對不少購屋族而言，在同樣預算下，除非立即有居住需求，否則彈性付款、屋齡較新的預售屋可說更勝一籌。

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591 房屋交易網分析，現階段在央行限貸、川普關稅戰等變數衝擊下，市場資金緊縮已成定局，而成屋雖然「看得到、摸得到」，卻也存在貸款不易，必須一次準備大筆現金，財力負擔相對大。反觀預售屋價位固然較高，但具付款彈性、受限貸衝擊較小等特性，倘若再把未來增值性考量進去，可說相當適合口袋不深的年輕購屋族群。

觀察上榜各區，可發現其共同特色都擁有不少新成屋、新古屋聚落，以差距最小的桃園大園區來說，目前交易熱區集中在客運園區與青埔特區，兩區建案競爭激烈，呈現「成屋新、預售多」的狀況，進一步拉近預售與成屋價格。其次則是高雄仁武，預售與成屋每坪價差約 2.3 萬元，仁武房價多落在 3 字頭，磁吸高雄年輕首購族，因此買氣也多集中於屋齡較新的大樓，壓縮成屋與預售價差。

而新北唯一上榜的區域三峽，價差約 3.2 萬元，當地成屋交易多在房價較高的北大特區，而預售則轉向開發潛力區域布局，出現「高價成屋、低價預售」的結構，讓預售更顯划算。桃園觀音價差約 3.8 萬元，成屋與預售供給都集中在草漯重劃區，該區新案供給湧現，但由於目前生活機能尚未到位，建商開價趨於務實，不過對於想提前卡位區域紅利的買方來說，預售反而更具吸引力。

單價差距不到 4 萬元的還有台南歸仁，該區交易集中在高鐵特區周邊，過去以投資買盤為主，打炒房後投資客退場，預售開價回歸合理，與成屋貼近。另外，新竹新豐每坪價差約 4.3 萬元，成屋多集中在明新重劃區，房價較高；預售則主打外圍區段，價格基期低，使得成屋與預售價格靠攏。桃園楊梅價差同為 4.3 萬元，該區受惠交通便利及房價凹陷優勢，吸引新竹、雙北客，也深受桃園年輕首購族青睞，房市熱區集中在金山特區、梅獅路商圈新大樓，地段、屋齡相近使價格差距有限。