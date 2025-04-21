輝達H20晶片出口受限：寒武紀成中國AI晶片替代關鍵力量 營收暴增4230%

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-21 14:13

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輝達 (NVDA-US) H20 晶片出口受限，中國 AI 晶片設計公司寒武紀 (688256-CN) 營收創新高，成中國 AI 晶片替代關鍵力量。寒武紀於 4 月 18 日晚間公布 2024 年財報與 2025 年第一季財報。2024 年總營收達 11.74 億元人民幣，年增長率高達 65.56%。其中，雲端產品線表現最為亮眼，營收年增率達 1187.78%，佔總營收比重高達 99.3%。而在 2025 年第一季，寒武紀營收更突破 11.11 億元，與去年同期相比成長幅度驚人，達 4230.22%。

股價年漲近四倍，稱霸 A 股漲幅榜

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寒武紀 2024 年股價漲幅達 387.55%，成為 A 股市場年度最大贏家，顯示市場高度看好其 AI 晶片技術潛力。同時，寒武紀董事長陳天石身價也隨公司股價同步上漲。根據《2025 胡潤全球富豪榜》，陳天石以 870 億元人民幣身價排名全球第 195 位，展現 AI 時代中國創業者的強勁實力。

專注 AI 核心處理器，寒武紀定位清晰

根據寒武紀官方資訊，公司自 2016 年創立以來，專注研發 AI 晶片與技術創新，致力打造高效能人工智慧（AI）處理器，讓機器更智慧地理解並服務人類，走出中國 AI 晶片自主發展的關鍵步伐。

輝達受限出口，寒武紀替代價值浮現

分析人士指出，隨著美國加強對中國出口 AI 晶片的限制，寒武紀等中國本土企業正逐漸顯現「輝達平價替代品」的價值。根據中國海關總署資料，晶片成為中國 2024 年出口第一大品項，出口總額達 1595 億美元。

H20 遭禁出口，輝達損失超 400 億人民幣

與此同時，美國時間 4 月 15 日，輝達表示，其為中國市場設計的 AI 晶片 H20 被納入美國出口管制清單，未來須「無限期」申請許可才可出口中國。此禁令導致輝達需承擔高達 55 億美元的損失，包括庫存與採購費用。

中企搶購 H20，釋放巨大市場缺口

H20 是輝達為應對 2023 年美國出口限制而推出的中國專屬版 AI 晶片，儘管效能僅為 H100 的 15%，仍是目前中國市場可取得的最強 AI 推理晶片。2025 年第一季，中國科技巨頭如字節跳動、騰訊與阿里巴巴已大舉採購，總金額高達 160 億美元。

中國面臨 80 萬顆 AI 晶片缺口，自主晶片需求急升

根據天風證券，在 H20 面臨出口許可限制的情況下，中國恐面臨 80 萬顆 AI 晶片的算力缺口。在多模態模型與 AI 代理（AI Agent）產業快速發展的背景下，中國「國產替代品」將成關鍵解方，進一步凸顯寒武紀等自主晶片供應商的地位。

類比晶片中國國產化空間大，行業進入整合期

華泰證券指出，目前類比晶片（Analog Chip）市場仍由美國企業主導，而中國類比晶片自製率僅約 20%。隨著車用與工業應用需求逐漸回暖，加上產業整合與競爭格局優化，預計中國國產替代品進程將加速。

券商：寒武紀成長潛力仍未完全釋放

有券商分析認為，寒武紀今年第一季的強勢表現可能僅是冰山一角，隨著華為昇騰 910C 與寒武紀 MLUarch04 等 AI 晶片需求持續升溫，寒武紀有望在未來 AI 浪潮中持續受益。

「自主可控」進入關鍵期，中國 AI 晶片格局重塑