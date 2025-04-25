川普：俄羅斯沒佔領整個烏克蘭 就是重大讓步！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-25 10:00

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美國總統川普周四（24 日）表示，俄羅斯沒有「接管」烏克蘭，那就是在向和平做出讓步。川普一直在斡旋莫斯科和基輔之間的停火協議，可至今，即使是有限停火協議都還未達成，美方也漸漸失去了耐心。

川普周四在橢圓形辦公室與挪威總理會晤期間發表講話時，被問及俄羅斯迄今為止為實現更接近和平的目標做出了哪些讓步？

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「停止戰爭，不去佔領整個國家（烏克蘭），這是相當大的讓步。」川普答道。

川普進一步指出，俄羅斯不是和平的障礙，但他也說，如果俄烏不能達成協議，他願意對莫斯科施加更大壓力。周四早些時候，川普要求俄羅斯總統普丁停止襲擊烏克蘭。

「讓我這麼說吧，事情會發生的。我方對俄羅斯施加了很大壓力，俄羅斯知道這一點，現在與俄羅斯關係密切的人也知道，否則他現在也不會發出『和談邀約』了。」川普說。