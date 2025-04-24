陸車市留給輝達時間真的不多！蔚來5奈米智駕晶片神璣NX9031正式量產上車 早盤漲逾4%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-24 11:20

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蔚來汽車 (09866-HK)(NIO-US)今 (24) 日在港股早盤大漲逾 4%，因該車廠周三 (23 日) 在上海車展上宣布，全球首顆量產 5 奈米智駕晶片「神璣 NX9031」隨著蔚來 ET9 開啟交付正式量產上車，單顆神璣 NX9031 擁有與滿血版輝達 Thor-X 同等算力水準，將陸續搭載於蔚來後續新車型。

蔚來創辦人兼執行長李斌在車展上表示，該公司首次集合旗下三大品牌參展，蔚來、樂道、螢火蟲 11 款車型、12 項核心技術亮相。 「這是蔚來公司三個品牌首次集體參加車展。2025 年是蔚來的產品大年和技術收穫大年。今年三個品牌一共有 9 款新車上市，每個季度都有重磅新品。」

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同時，李斌首次定義智慧汽車的「新三大件」，即智駕晶片、全局操作系統和智慧底盤，並稱這三大核心技術決定了智慧汽車的體驗上限和安全上限。在技​​術研發成果的支撐下，蔚來正在跑步進入全新的產品週期。