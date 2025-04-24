全球影史前五光環下藏隱憂！光線Q1靠《哪吒2》賺20億人民幣 財報公布後卻連2天大跌

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-24 14:00

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隨著《哪吒之魔童鬧海》(《哪吒 2》) 橫掃市場，主要出品商光線傳媒 (300251-CN) 一時風光無限，股價連續漲停，市值隨之水漲船高，引發業內矚目和股民狂歡，但在周二公布去年與今年首季財報當天，股價大跌 9.23%，今 (24) 日早盤也下跌 4%，一度失守每股 19 人民幣大關。

光線傳媒今年首季營收 29.75 億元、淨利 20.16 億元，表現呈爆發式成長，主要源自於《哪吒 2》創造的影史神話。截至周三 (23 日)，該片全球票房突破 152.6 億元 (人民幣，下同)，超越《復仇者聯盟 4》躋身全球影史前五，且在中國將延長上映至 5 月底，朝全球影史第四大票房《鐵達尼號》進逼。

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有分析認為，結合五一長假市場潛力及全球海外市場的持續擴張，《哪吒 2》有望在五一檔期實現超越。

目前，五一檔期定檔影片已達 13 部，其中新片 12 部，包括強大競爭對手《雷霆特攻隊》。儘管競爭激烈，《哪吒 2》憑藉其穩定的排片和較高的票房轉化率，仍被市場視為五一檔的有力競爭者。

除票房分成外，《哪吒 2》IP 衍生性開發創造超 20 億元收入，蒙牛、榮耀等 12 個消費品牌透過聯名行銷收割流量紅利。泡泡瑪特同步推出的限量盲盒 69 元定價仍遭搶購斷貨，庫迪咖啡更以高於市場均價 30% 的合作價拿下獨家冠名權，庫迪咖發策略長李穎波說：「內部對拿下《哪吒 2》合作異常堅定，為此付出極高溢價。」

但首季亮眼表現與這場票房盛宴背後，光線傳媒同一時間披露的 2024 年報則更顯黯淡，全年營收 15.86 億，年增率 2.58%，歸母凈利潤 2.92 億，年減 30.11%。

專家認為，雖然去年中國電影票房低迷，大盤可謂冷徹骨髓，光線傳媒不可能在這種形勢下獨善其身，但即使將時間軸拉長，也難以忽略其盈利能力的隱憂。

此外，財報顯示阿里創投在去年第四季減持 5.39% 股份後徹底退出十大股東行列，其 24.22 元的定增成本價高於當前股價，暗示機構投資人對影視領域長期價值的看衰。

這一看法也在數據中得到印證，本月初清明假期票房較去年同期暴跌 55.1% 至 3.78 億元，單場觀影人次創歷史新低，全年總票房 425 億元較上年縮水 22%，10.1 億觀影人次較疫情前減少近半。

面對產業寒冬，光線傳媒正進行策略轉型，宣布從「高端內容提供商」轉向「IP 創造與營運商」，打算將動畫產能提升 300%，在彩條屋、光線動畫基礎上組建新動畫廠牌，並將遊戲、卡牌、主題樂園等衍生領域納入戰略版圖。

光線傳媒董事長王長田在財報記者會上說：「未來每個 IP 都要實現內容價值與商業價值的雙重變現。」

這種轉型已見成效，《哪吒 2》開發週期提前 18 個月啟動衍生品規劃，較行業平均開發週期縮短 60%，但市場質疑聲始終存在。儘管《哪吒 2》衍生性商品授權收入佔比突破 40%，但單店坪效、復購率等核心指標尚未達到迪士尼同類產品水準。