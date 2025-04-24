小七架構友善商店 估今年中高齡員工占比將破3成
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-24 18:36
五一勞動節將到來，連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW)7-ELEVEN 積極架構全台據點最綿密 DEI 多元友善商店，對超過 7000 家門市夥伴們，以「保障員工安全」、「友善工作環境」兩大面向，從門市營運、員工照顧到工作環境，透過具體作法落實並搭配 AI 智能化相關設備等，打造多元共融工作環境，預計今年中高齡員工占比將超過 30%。
7-ELEVEN 說明，近來針對員工人權和安全，不斷與時代接軌滾動式調整相關作法，例如，領先同業讓全台門市夥伴能自行決定名牌姓名與稱謂，保護隱私、尊重多元認同；更陸續導入「一人當班暫停服務」彈性機制，可主動放置由總部設計的告示牌於結帳櫃檯，啟動臨時暫停服務。
不僅如此，考量到部分門市為高消費需求或夥伴為中高齡族群、孕婦，若長時間站立結帳收銀容易感到疲憊，領先同業測試「收銀結帳友善椅」，讓夥伴工作時多一份從容。
7-ELEVEN 正逐步導入智能化設備，去年底全面導入每家門市的「智能平板」，讓內部溝通省下紙張浪費，平均也省下每店每年 180 小時工時，目前正全面導入「AI 訂貨系統」，大幅縮短作業時間，平均減少每店每年 365 小時工時，並可降低缺貨率。
7-ELEVEN 指出，積極打造多元共融工作環境，不斷深耕樂齡、身心障礙者與新住民就業、校園產學合作，隨著台灣進入超高齡社會，去年即首創超商通路之先推行「中高齡職前訓專班」，透過各地就服中心與銀髮中心媒合，廣邀對超商工作有興趣樂齡族群上課，目前報名登記體驗後錄取率超過一半，預計今年中高齡員工占比將超過 30%。
為回饋全台勞工朋友， 7-ELEVEN 5 月 1 日起至 5 月 4 日提供 OPENPOINT 會員到全台門市消費報電話皆可享有 CITY 系列飲品、飲料、啤酒、泡麵、零食、糖果、精補、冰品、冷凍食品、甜點、寵物食品等 11 大指定類別商品，消費滿 250 元立折 20 元再加贈 5 點 OPENPOINT 點數、滿 1,000 元立折 100 元加贈 20 點，回饋達 12%。
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