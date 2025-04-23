高雄郵輪旅客有望破10萬人次 今年預計停靠69艘

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-04-23 20:59

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為了解高雄港郵輪與港口業務發展，立法院交委會今 (23) 日至高雄港旅運中心現勘，台灣港務公司表示，高雄港是南台灣重要國際郵輪母港，今年高雄港國際郵輪預報為 69 艘次，旅客人次估近 10.6 萬人次，包含國際歌詩達郵輪、挪威郵輪等，預期可超越去年表現。

港務公司表示，高雄港以「貨櫃樞紐」及「客運觀光」為發展重點，為提升國際競爭力，近年推動舊港區機能調整，也將石化儲槽遷移至洲際石化儲運中心。另為拓展高雄港埠觀光，近年已完成大港橋、大港倉及遊艇碼頭開發，並與高雄市政府合作推動各項活動，行銷高雄水岸觀光及愛河灣遊憩亮點，以今年 1 月辦理吉伊卡娃冬日遊樂園為例，展出期間吸引 600 萬人次，創造 100 億元觀光產值。

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在貨運業務及發展智慧綠能港口方面，高雄港第七貨櫃中心去年 11 月全面營運，可供 4 艘 2.4 萬 TEU 超大型貨櫃船同時靠泊，長期最大作業能量可達 650TEU / 年，並建置太陽能發電儲創能設施，預計明年完成，年減碳量可達 5,060 公噸。