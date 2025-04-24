烏克蘭總統正面硬剛 不承認俄方合法佔領克里米亞 川普：你的話非常有害

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-24 10:40

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美國總統川普周三（23 日）在社交媒體上發文，稱烏克蘭總統澤倫斯基日前的煽動性言論不利於化解俄羅斯與烏克蘭的衝突。

據烏克蘭國家通訊社周二報導，澤倫斯基當天向媒體表示，在俄烏停火後，烏方願意以任何形式坐到談判桌前，但烏方永遠不會承認被佔領土屬於俄羅斯。

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澤倫斯基說：「不會承認俄方合法佔領克里米亞，這個問題沒什麼好談的，超出了我國憲法規定」。

川普指責澤倫斯基這番言論對和平談判「非常有害」，稱這種煽動性言論導致俄烏衝突難以解決，只會延長殺戮。

「沒有人要求澤倫斯基承認克里米亞是俄羅斯領土，但他想要克里米亞，為什麼他們不在 11 年前爭取？當時烏克蘭一槍未放，克里米亞就被移交給俄羅斯。」川普在社交網站 Truth Social 上寫道。

川普還說，現在俄烏離達成協議已經很近了，澤倫斯基應該立刻把協議搞定。

美國副總統范斯周三也呼籲烏克蘭接受美國的和平提議，這項提議包括烏克蘭承認俄羅斯佔領克里米亞、烏克蘭不加入北約（NATO）等內容。

范斯重申，如果俄烏衝突談判無法在短期內取得明確進展，美方將退出斡旋。