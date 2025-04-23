日產強攻電動車 承諾加碼投資中國14億美元

鉅亨網編輯林羿君 2025-04-23 16:40

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日產汽車公司承諾，2026 年底前將在中國追加投資人民幣 100 億元 (約 14 億美元)，並表示中國競爭激烈的汽車市場是推動其電動車發展的肥沃土壤，而電動車正是日產為重振業務亟需加強的領域。

日產中國區負責人馬智欣（Stephen Ma）週三 (23 日) 在上海車展表示，「中國發展如此迅速，我們希望留下來並參與競爭。」

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馬智欣於今年一月調任至中國，此前曾擔任日產的首席財務官。他是在日產財務穩定性迅速惡化、引發大規模高層改組後被指派擔任新職位的。

日產在上海車展推出了兩款新車型，包括一款名為 Frontier Pro 的插電式混合動力卡車，同時宣布將在中國開發 10 款新車，多於此前預定的 8 款，並表示所有車型將用於出口，但馬智欣未透露具體的時間表與地點。

由於美國和中國的銷售疲弱，日產正面臨過時的產品線、產能過剩以及龐大債務等多重困境。去年 11 月，在又一個黯淡財報出爐後，日產宣布計劃裁員 9,000 人，並削減 20% 的產能。

在與本田合併失敗之後，日產再次尋求新的業務夥伴。同時，更新其在關鍵海外市場的產品線將是重中之重，尤其是在川普的汽車關稅政策重塑產業格局之際。