search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈聯電法說〉傳與格芯合併 財務長重申：無併購計畫

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-23 19:00

cover image of news article
IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (23) 日召開法說會，針對市場謠傳聯電將與格芯 (GFS-US) 合併，財務長劉啟東重申，目前並沒有正在進行中的併購案，但會持續尋求合作機會與探索不同的可能，提高股東價值與回報。

市場謠傳聯電將與格芯合併，劉啟東說，不評論市場謠言，相關議題非常敏感，必須由涉及的公司正式公告說明，但從聯電的角度來看，公司一直尋找提升股東價值的方式，只要有可以幫助增加競爭力與股東價值的事情公司一定會評估。


不過，劉啟東也強調，目前並沒有正在進行的合併案，但會持續尋求合作機會，提高股東價值與回報。

針對與英特爾 (INTC-US) 合作，劉啟東說，目前雙方合作持續進行中，進展順利，目前將產線建置於亞利桑那州晶圓廠，也持續針對設備規格進行溝通，加快生產速度，預計自 2027 年開始投產並貢獻營收。

聯電持續擴張海外布局，新加坡的第三期晶圓廠 (P3) 本月初正式啟用，新增的 22 奈米產能將支持未來成長，產線已進入試產階段，預計將於 2026 年初開始量產。

文章標籤

聯電格羅方德PDK法說

相關行情

台股首頁我要存股
聯電45.11.81%
聯電 ADR6.81.19%
格羅方德31.711.12%
英特爾19.513.56%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
聯電

44.12%

勝率

#指標剛突破

偏強
聯電

44.12%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
聯電

44.12%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
聯電

44.12%

勝率

#法人看好股

偏強
聯電

44.12%

勝率

延伸閱讀


Empty