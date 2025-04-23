〈聯電法說〉傳與格芯合併 財務長重申：無併購計畫

市場謠傳聯電將與格芯合併，劉啟東說，不評論市場謠言，相關議題非常敏感，必須由涉及的公司正式公告說明，但從聯電的角度來看，公司一直尋找提升股東價值的方式，只要有可以幫助增加競爭力與股東價值的事情公司一定會評估。