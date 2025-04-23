〈聯電法說〉傳與格芯合併 財務長重申：無併購計畫
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-23 19:00
聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (23) 日召開法說會，針對市場謠傳聯電將與格芯 (GFS-US) 合併，財務長劉啟東重申，目前並沒有正在進行中的併購案，但會持續尋求合作機會與探索不同的可能，提高股東價值與回報。
市場謠傳聯電將與格芯合併，劉啟東說，不評論市場謠言，相關議題非常敏感，必須由涉及的公司正式公告說明，但從聯電的角度來看，公司一直尋找提升股東價值的方式，只要有可以幫助增加競爭力與股東價值的事情公司一定會評估。
不過，劉啟東也強調，目前並沒有正在進行的合併案，但會持續尋求合作機會，提高股東價值與回報。
針對與英特爾 (INTC-US) 合作，劉啟東說，目前雙方合作持續進行中，進展順利，目前將產線建置於亞利桑那州晶圓廠，也持續針對設備規格進行溝通，加快生產速度，預計自 2027 年開始投產並貢獻營收。
聯電持續擴張海外布局，新加坡的第三期晶圓廠 (P3) 本月初正式啟用，新增的 22 奈米產能將支持未來成長，產線已進入試產階段，預計將於 2026 年初開始量產。
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