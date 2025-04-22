「賣出美國」交易重創市場 川普：都怪鮑爾這個「大輸家」

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-22 14:50

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美股周一 (21 日) 出現顯著震盪，美國股市和債券紛紛下跌，而美元則跌至 3 年來的新低。美國總統川普在 Truth Social 上稱鮑爾為「大輸家」，並指責他降息速度過慢。這已非川普首次批評鮑爾，上周他也曾指責鮑爾未積極降息。

市場分析師指出，川普此番言論可能意在為未來可能出現的經濟衰退預先設定敘事，將責任歸咎於聯準會未能及時降息。Bespoke 共同創辦人 Paul Hickey 對 Business Insider 表示，這「為日後將聯準會當作代罪羔羊埋下伏筆」。

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無論動機為何，川普的言論已促使交易員在周一拋售美國資產，股市、債市及美元均遭到重擊。

美股

值得注意的是，近期股市已因川普四月初公布的大範圍關稅而劇烈波動。儘管大多數關稅後來被暫緩，但對中國的關稅卻進一步提高，由此引發的貿易戰一直是投資者難以消化的挑戰。上周末並未宣布任何新的貿易協議來提振市場情緒；相反地，中國警告將對任何與美國達成協議以孤立中國的國家採取反制措施。此次拋售潮由大型科技股領跌，特斯拉 (TSLA-US) 和輝達 (NVDA-US) 分別下跌 7% 和 6%。

債券

近期，由於對美國經濟成長的擔憂以及貿易方面的高度不確定性，債券價格 (與殖利率走勢相反) 有所下跌。評論指出，美國經濟前景的不穩定已損害了美國公債作為超安全資產的聲譽。

今年以來，關稅的不確定性和政策阻力已多次導致殖利率飆升。雖然債券市場的壓力可能迫使川普稍早暫緩了貿易戰，但美國公債面臨的阻力還包括外國投資者的拋售以及避險基金主導的所謂「基差交易」的波動。川普對鮑爾的攻擊很可能只會加劇投資者的不安，導致殖利率維持在高位。

美元

美元持續下跌，美元指數跌至三年來新低。Capital Economics 指出，「川普總統再次批評聯準會主席鮑爾…… 提醒人們，貿易政策並非政府非傳統做法可能損害美元和美國資產市場的唯一途徑」。