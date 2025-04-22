再次唱空！分析師再降蘋果目標價至141美元

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-22 16:56

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美國獨立研究公司 MoffettNathanson 再次重申對蘋果 (AAPL-US) 的「賣出」評級，並大幅下修目標價至 141 美元，遠低於目前華爾街分析師對蘋果的 241 美元平均目標價。蘋果週一（21 日）終場收盤為每股 193 美元，代表 Moffett 認為蘋果還有 26.94% 的下跌空間。

根據《CNBC》的報導，MoffettNathanson 共同創辦人 Craig Moffett 指出，市場尚未充分反映蘋果目前面臨的各項風險，未來股價可能進一步下滑，並下調了蘋果的長期獲利預期。Moffett 還說，全球經濟成長放緩可能導致消費者購買力減弱，連帶影響蘋果裝置的銷售表現，且中國以及其他國家日益升高的「反美情緒」，也可能對蘋果造成實質影響。

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Moffett 指出，美國總統川普的對等關稅及中美貿易戰的升溫，將是拖累蘋果獲利的主要原因。儘管 Moffett 將短期每股收益略為上調至 7.20 美元，但他也指出，這只是消費者「搶購」以規避關稅的短期現象，難以持續。對於 2026 會計年度，Moffett 的預期也從 7.87 美元下修至 7.06 美元。

自 Moffett 今年初下調蘋果評級成「賣出」以來，蘋果長期本益比已從 32 倍降至約 27 倍。然而 Moffett 認為，基於市場「幾乎沒有調整」對蘋果的盈利預期，未來估值仍有下滑風險。他強調，無論是選擇吸收高額關稅，還是重建供應鏈，對蘋果而言都是代價高昂的「雙輸」。

除關稅外，Moffett 也強調蘋果在人工智慧（AI）商業化上的落後，並指出其尚未成功刺激 iPhone 的換機潮。此外，基於蘋果從 Google(GOOGL-US) 收取的搜尋引擎分成佔其經營利潤的四分之一以上，Google 母公司 Alphabet 正面臨的反壟斷訴訟也可能波及蘋果，帶來潛在法律與收入風險。

根據《彭博社》統計，2025 年第一季已有 23 家機構調降蘋果目標價，較去年同期增加 187%。摩根士丹利與高盛等大型投行，也將評級從「買入」調整為「持有」，甚至出現罕見的「賣出」建議。這類現象在過去十年中幾乎未曾出現，突顯投資人對蘋果未來前景的疑慮。