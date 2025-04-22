川普關稅亂拳 反為歐美奢侈品祛魅

鉅亨網新聞中心 2025-04-22 16:20

‌



美國總統川普對中國商品課徵高額關稅，迫使依賴出口維生的中國工廠員工，在 TikTok 透過影片揭露奢侈品驚人的成本與售價差距，引發消費者湧入中國跨境電商尋找「平替版」。

影片中，一位東莞箱包廠大哥拿出一個價值 3.8 萬美元的愛馬仕鉑金包，一一拆解五金、皮革等產地，並爆料其成本僅為 1395 美元。

‌



另一支影片，中國工廠老闆曝光 Lululemon 夾克的零售價約 100 美元，成本僅 5-6 美元；瑜珈褲標價 400 美元，出廠價僅 10 美元。並嗆聲：「剩下的你們都在為品牌付費。」

眾多影片都在告訴美國消費者，許多歐美品牌在中國設有代工廠，消費者誤以為購買的是義大利產、法國產、英國產的「高端貨」，但實際上大部分是「中國產的，然後送去國外貼牌，最後翻十倍賣給消費者。他們一再強調「中國製造的質量，一點也不差。」

這些揭露成本真相的影片在網上引起轟動，讓許多美國消費者意識到自己可能是「韭菜」，開始尋找繞過中間商、直接從中國下單購買物美價廉「平替」商品的途徑。

即使加上關稅，中國商品的性價比仍然很高，遠低於當地商場價格。許多網紅在 TikTok 等平台教導外國消費者在淘寶、京東、1688 等平台購物。

消費者分享經驗，例如「花 79 美元，在中國跨境電商買了三件質感不輸 Theory 的連身裙，這些錢在美國商場只夠買條腰帶。」

另一方面，中國國內的奢侈品市場也呈現降溫趨勢，反映出消費者更趨理性的消費觀念。這場由貿易摩擦引發的變革，最終可能重塑全球消費市場的格局。