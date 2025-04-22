烏克蘭戰爭重大轉折？普丁向烏國發出和談邀約 三年來首次！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-22 10:40

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隨著俄羅斯和烏克蘭復活節 30 小時「互測忠誠」失敗、互相指責對方破壞停戰協議，美國對斡旋俄烏衝突也日益失去耐心，威脅除非取得一些進展，否則美方不想再摻和了。

在此背景下，俄羅斯總統普丁周一（21 日）提議與烏克蘭舉行多年來首次雙邊會談。需要注意的是，自烏克蘭戰爭於 2022 年 2 月爆發後最初幾周以來，雙方一直沒有直接對話過。

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普丁在接受採訪時表示，復活節停火後，戰鬥又重新開始。他說，莫斯科對任何和平倡議都持開放態度，希望基輔也能這樣做。

據俄羅斯《國際傳真社》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫隨後說：「當總統說有可能討論不打擊平民目標的問題時，總統考慮的是與烏克蘭展開談判和討論。」

烏克蘭總統澤倫斯基則表示，堅持停止襲擊平民目標的提議，並準備為實現這一目標進行任何形式的討論。他說，倫敦會談的首要任務，是推動無條件停火，必須以此為起點。

澤倫斯基說，烏克蘭代表團將於 4 月 23 日在倫敦與英國、法國和美國代表展開工作，推動實現無條件停戰，並在此基礎上尋求真正和持久的和平。

此前，俄羅斯與烏克蘭達成復活節停火 30 小時臨時協議，但似乎並無實質性作用。